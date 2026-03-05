Juan Bautista Mahiques les pidió la renuncia a los titulares de la IGJ y de la UIF

El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, definió cambios en su equipo y les pidió la renuncia a los titulares Inspección General de Justicia (IGJ) y la Unidad de Información Financiera (UIF). También a las cabezas de otras dependencias vinculadas al sistema de control y transparencia del Estado.

“Hice cambios, llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos, porque llego con un equipo“, dijo Mahiques en una entrevista televisiva.

En paralelo, hubo otros movimientos en el área: Sebastián Amerio, hombre de confianza de Santiago Caputo y que fue desplazado de su cargo como viceministro, asumirá como titular de la Procuración del Tesoro.

La decisión del nuevo ministro alcanza a organismos estratégicos que dependen del Ministerio de Justicia y que tienen funciones de control institucional.

Entre ellos se encuentran:

* La Inspección General de Justicia (IGJ), encargada de supervisar sociedades y asociaciones civiles.

* La Unidad de Información Financiera (UIF), que investiga operaciones vinculadas al lavado de dinero.

* La Oficina Anticorrupción.

* La Oficina de Bienes Recuperados.

* El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

“Todavía no dejaron los cargos. Se les pidió la renuncia formal, son funcionarios que pone la política o el ministro y, cuando el ministro se va, se tienen que ir”, aseguró Mahiques.

La solicitud de renuncia busca permitir que el nuevo ministro defina su propio equipo y reorganice las áreas que dependen de la cartera.

En el caso de la IGJ, Mahiques adelantó que el Gobierno ya analiza “dos o tres nombres” para cubrir el cargo que actualmente está en manos de Daniel Vítolo.

La IGJ es un área clave en la investigación que la Justicia está impulsando por presuntas irregularidades en la AFA. De hecho, hay una cruzada judicial por lograr que a la Asociación del Fútbol Argentino la auditen veedores. (Fuente: TN).