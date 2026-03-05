Bahía Blanca | Jueves, 05 de marzo

Bahía Blanca | Jueves, 05 de marzo

Bahía Blanca | Jueves, 05 de marzo

El país.

Patricia Bullrich recibirá a Nahuel Gallo en el Senado

Será este jueves por la tarde. La legisladora no estuvo en la conferencia de prensa de este miércoles.

Foto: NA

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunirá este jueves 15.15 con el gendarme Nahuel Gallo, quien fuera liberado de su detención ilegal en Venezuela después de 448 días.

Bullrich no había estado en la conferencia de prensa que Gallo brindó este miércoles desde el Edificio Centinela.

Noticia en desarrollo

