Inter Miami va a la Casa Blanca y hay expectativa por saber si estará Messi

El equipo de Inter Miami visitará en la tarde de este jueves la Casa Blanca donde se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y este encuentro generó expectativas por saber si el argentino Lionel Messi será parte de la delegación.

El encuentro se trata de una tradición en el deporte de Estados Unidos, ya que, la Casa Blanca recibe todos los años a los equipos que lograron títulos en los diferentes deportes y el Inter Miami fue campeón en la Major League Soccer (MLS).

En tanto, la confirmación oficial se dio a conocer en la noche del miércoles cuando la Casa Blanca anunció su agenda de hoy y a las 16.00 (18.00 de Argentina) dice "Inter Miami" sin ningún otro detalle, por lo que trascendió que se trataría del encuentro del equipo estadounidense con Trump, pero no se dio a conocer si Messi irá al igual que sus compañeros o si serán de la partida solo los directivos, con David Beckham a la cabeza.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En caso de que Messi visite la Casa Blanca sería su primera vez porque, en enero de 2025 había sido invitado por Joe Biden para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, pero el capitán de la Selección argentina no pudo asistir por problemas de agenda.

El jugador rosarino debe viajar a Washington porque Inter Miami juega el sábado ante DC. United, que hace como local en Baltimore, ciudad cercana a la Casa Blanca, en un partido válido por la tercera fecha de la MLS. (NA)