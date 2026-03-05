Insólito: el noveno de la tabla anual jugará la Copa Libertadores

El Cómite Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió ayer que el noveno de la tabla anual clasifique a la fase previa de la Copa Libertadores y ocupe el lugar que tenía el tercero, que ahora irá a la Copa Sudamericana.

La decisión se tomó entorno a las recientes derrotas de los equipos argentinos en la fase previa de la Copa Libertadores, principalmente la de Argentinos Juniors ante Barcelona de Ecuador hace una semana, luego de clasificar como tercero de la tabla anual.

El dato de los equipos argentinos en la fase previa del máximo certamen continental es desalentador ya que, desde 2019, solo uno superó esta instancia y fue Estudiantes de La Plata en 2022, quedando eliminado en cuartos de final por el Athletico Paranaense de Brasil.

Con esta medida, el tercero de la tabla anual pasará a jugar la fase de grupos de la Copa Sudamericana y el noveno disputará la fase previa de la Copa Libertadores.

Así, el máximo certamen continental lo pasarán a disputar los campeones del Torneo Apertura, Clausura y Copa Argentina y, además, el primero, segundo y noveno de la tabla anual. Por su parte, la Copa Sudamericana la jugarán del tercero al octavo de la tabla anual. (NA).