Coparticipación: la mayoría de los municipios de la zona sufrieron grandes ajustes

La coparticipación que la Provincia envía a los 135 municipios bonaerenses sufrió en 2025 la tercera caída consecutiva anual, de acuerdo con datos oficiales del ministerio de Economía.

Los datos -procesados por la consultora PPA- explican en gran medida el creciente nivel de tensión que se vive en los municipios, que dependen de estos recursos para abonar salarios y brindar los servicios básicos.

“Las transferencias corrientes a los municipios de la Provincia de Buenos Aires, medidas en millones de pesos constantes de diciembre de 2025, muestran una trayectoria a la baja a lo largo del período 2022– 2025”, detalló la consultora en su informe.

“El total transferido pasó de 5.741.756 millones en 2022 a 5.232.213 millones en 2025, lo que implica una caída acumulada real del orden del 8,9%. La dinámica anual evidencia tres descensos consecutivos: -5,4% en 2023, -2,2% en 2024 y -1,6% en 2025”, se añadió.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Pese a las críticas recurrentes del gobernador Axel Kicillof al presidente Javier Milei -a quien acusa de jaquear las cuentas bonaerenses desde el Estado nacional-, la peor caída de los fondos coparticipables para los municipios no se dio en el período 2024-2025, sino en el último de la gestión de Alberto Fernández, con Sergio Massa al frente del ministerio de Economía de la Nación.

El estudio también detalló cuáles fueron los municipios más afectados por la caída de la coparticipación durante 2025, debido a cambios en los factores que alteran el coeficiente de reparto de fondos.

En la lista aparecen varios de esta región. De hecho, la comuna que aparece al tope de la lista es Saavedra, con una caída de recursos llamativa: -8,40% solo en 2025.

También son llamativos los ajustes que han sufrido Daireaux (-8,18%), Monte Hermoso (-7,31%) y Tres Lomas (6,16%).

Detrás aparecen, entre las más perjudicadas, Benito Juárez, con -4,76%; Laprida, -4,65%; Puan, -4,26%; Pellegrini, -4,24%; Adolfo Alsina, -3,91%; Villarino, -3,65%; Guaminí, -3,57; Coronel Dorrego, -3,54%; Coronel Pringles, -2,39%; Tornquist, -2,16%; General La Madrid, 2,08%; Coronel Suárez, -1,86%; Coronel Rosales, -1,60%; Tres Arroyos, -1,48%; y Patagones, con -0,32%.

Por supuesto que también hay otras que mejoraron su situación en el reparto de fondos, pero son apenas 3 de un total de 22 distritos y los incrementos son inferiores al 1,50%. Es el caso de Salliqueló, con +1,42%; Adolfo Gonzales Chaves, +0,32%; y Bahía Blanca, con +0,09%.

Menos recursos

Según determinó la consultora PPA, la caída de la coparticipación municipal “se explica principalmente por la merma en la coparticipación bruta, que cae de 4.585.549 millones en 2022 a 4.072.967 millones en 2025, mientras que otras transferencias (Fondo de financiamiento educativo, Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales, entre otros) se mantienen relativamente estables”.

“Por el contrario, se registraron incrementos en varios fondos específicos, entre los que se destacan el Fondo de Financiamiento Educativo (+180.879,8 millones), Juegos de Azar (+16.770,9 millones), el Fondo de Financiamiento de Programas Sociales (+14.024,2 millones) y el Fondo de Inclusión Social (+7.909,8 millones)”, se reseñó.

“Sin embargo, estas expansiones no alcanzan a neutralizar la magnitud de las reducciones en los componentes estructurales de la masa coparticipable. Se sigue presentando un escenario en el que se fortalecen ciertos fondos afectados a finalidades específicas, mientras se debilitan los recursos de carácter más general y de libre disponibilidad para los municipios”, se aclaró.

A modo de ejemplo, se indicó que variaciones positivas como la del Fondo de Financiamiento Educativo no implican necesariamente una mejora en la disponibilidad de recursos para los municipios, dado que se trata de dinero que debe ser destinado a fines específicos y no pueden ser utilizado para otros objetivos, sin importar las urgencias que tenga cada comuna.