Marino encabezó la apertura de la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica

El Intendente Municipal, Ricardo Marino, encabezó este miércoles el acto oficial de apertura de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica, celebración que se desarrolla en homenaje a los 199 años de la histórica Gesta del 7 de Marzo de 1827, en defensa de la soberanía nacional, y que marca el camino hacia el Bicentenario 1827–2027.

El acto inaugural reunió a autoridades municipales y regionales, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad, establecimientos educativos, organizaciones civiles, medios de comunicación y numerosos vecinos que se acercaron al predio para acompañar el inicio de una de las celebraciones más emblemáticas del distrito.

Durante el acto se compartió una glosa histórica que puso en valor el significado de la Gesta del 7 de Marzo de 1827, recordando el protagonismo del pueblo de Patagones en la defensa del territorio y de la soberanía nacional. Posteriormente, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por el músico Javier Bianculli, en un momento de profundo sentido patriótico.

La ceremonia continuó con una bendición ecuménica, a cargo del Padre Patrick Warjir y del Pastor Aldo Pier, quienes acompañaron con sus palabras este inicio de celebración y encuentro comunitario.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al hacer uso de la palabra, el Intendente Municipal Ricardo Marino, resaltó la creciente participación de la comunidad en cada edición de esta celebración. También valoró el trabajo conjunto de organizadores, trabajadores municipales e instituciones intermedias que hacen posible la realización de la fiesta.

Del mismo modo, el jefe comunal puso en valor el legado histórico de quienes protagonizaron la gesta del 7 de marzo de 1827: “Si no fuera por nuestros héroes y heroínas, hoy estas tierras tal vez no serían argentinas”, expresó, al tiempo que invitó a rendir un reconocimiento a aquellos hombres y mujeres que defendieron la soberanía nacional.

Finalmente, recordó el antecedente histórico que significó la incorporación del Partido de Patagones a la Patagonia Argentina mediante la Ley Nacional 25.955, logro alcanzado en 2004, y convocó a la comunidad a continuar defendiendo la identidad y los derechos del Distrito.

El acto concluyó con el tradicional corte de cinta, encabezado por el Intendente Municipal junto a las autoridades presentes, dejando oficialmente inaugurada esta nueva edición de la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica. (agencia Patagones)