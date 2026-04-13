Homicidio culposo: fijan audiencia previa al juicio de dos médicos

El 4 de mayo próximo, a las 9.30, se realizará la audiencia previa al juicio al que serán sometidos dos médicos de la zona de Carmen de Patagones, por un posible caso de mala praxis en perjuicio de un niño de 12 años oriundo de Villalonga.

Se trata del pediatra Jonathan Vázquez y la cirujana Solange Calvo, quienes -según la UFIJ Nº 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar- no habrían tratado debidamente al pequeño paciente, quien falleció en el hospital Pedro Ecay de Patagones.

El Juzgado en lo Correccional Nº 4 estará a cargo del debate o de alguna medida alternativa, en caso de que las partes en pugna se pongan de acuerdo. Les imputan el delito de homicidio culposo.

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El hecho se produjo entre el 28 de febrero de 2021 y el 1 de marzo siguiente, cuando ambos profesionales -según la fiscalía- violaron los deberes de cuidado que tenían a su cargo en su rol de médicos tratantes del niño, quien fue derivado el 27 de febrero desde el hospital Arancibia de Villalonga, por una leucocitosis a predominio segmentados con PCR aumentada y diagnóstico de abdomen agudo inflamatorio (apendicitis aguda).

Vázquez, a las16.30 del 28 de febrero, ante la existencia de un nuevo síntoma en el paciente, más precisamente “íleo parcial”, no solicitó la pronta valoración clínica por un especialista en cirugía; ni ordenó -ante la eventual espera de un cirujano- la realización de una tomografía computada de abdomen (ya que existía una ecografía de abdomen normal anterior).

También le imputan haber omitido la realización de un seguimiento clínico estrecho del cuadro sintomático, a fin de valorar la eventual progresión de síntomas abdominales que motivaran una conducta quirúrgica de urgencia.

Calvo, por su parte, a las 2 del 1 de marzo, ante un paciente que se encontraba en shock, probablemente de inicio hipovolémico con probable componente séptico que implicaba una conducta urgente de tratamiento médico y quirúrgico, ordenó el traslado del paciente hasta un centro médico ubicado en la ciudad de Viedma, a los fines de practicar un estudio de imágenes, en lugar de ejecutar y/u ordenar una conducta quirúrgica urgente.

Producto de estas conductas, siempre según la acusación, Vázquez y Calvo permitieron el agravamiento del estado de salud del niño, al no adoptar medidas tendientes a concretar los cuidados y tratamientos médicos adecuados para evitar la evolución negativa del cuadro de salud del niño, que provocó su fallecimiento como consecuencia de una perforación intestinal y peritonitis generalizada que le produjo un estado de shock.