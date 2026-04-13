Liga Sureña: Bernasconi no tiene contra y Club Darregueira saltó a la vanguardia

Unión Deportiva Bernasconi y Club Darregueira son los punteros tras jugarse la 4º fecha de la Copa del Sur de la Liga Regional Sureña.

Bernasconi venció en casa a Unión de Campos 2 a 1 y manda en la Zona A con puntaje perfecto.

Por su parte, Club Darregueira vapuleó a Pampero de Guatraché 4 a 1 como visitante y aprovechó el traspié de Villa Mengelle de Jacinto Aráuz ante Rampla Juniors en Villa Iris (4-3) para quedar como el único vanguardista de la Zona B.

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RESULTADOS

--ZONA A: Independiente de Jacinto Aráuz 1 (Matías Alonso de Armiño), Argentino de Darregueira 0; UD Bernasconi 2 (Agustín Cuello y Esteban Boccardo), Unión de Campos 1 (Leonardo Ávila) y Gimnasia de Darregueira 3 (Tomás Baigorria, Alan Nungeser y Joaquín Salvi), Huracán de Guatraché 0.

(Prensa Gimnasia de Darregueira).

--ZONA B: Rampla Juniors 4 (Ernesto San Martín --2--, Luciano Hejch y Leandro Hernández en contra), Villa Mengelle 3 (Iván Truy Truy y Matías Ferreyra --2--); Pampero 1 (Jonathan Auday en contra), Club Darregueira 4 (Gastón Santillán --2--, Máximo Balvidares y Máximo Olivieri) y Deportivo Alpachiri 2 (Luciano Andrada y Franco Olmos), Sportivo y Cultural 0.

--INTERZONAL: Social Colonial 3 (Leandro Rodríguez, Hernán Alecha y Nicolás Chamorro), Unión de Villa Iris 0.

LAS TABLAS