“Olimpo es candidato desde que empezó el torneo, es un equipo bien armado y de hombres”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Los hinchas de Olimpo lo recibieron con aplausos y él agradeció el gesto apoyando la mano derecha en su corazón. No es la primera vez que viene, como jugador y entrenador ya enfrentó al aurinegro en Bahía en reiteradas ocasiones, pero el recuerdo que dejó en sus dos ciclos como futbolista del club en Primera división es y será imborrable.

“Papá, ¿quién es ese, al que aplauden?, preguntó un adolescente, de no más de 20 años y parado en la zona media de la platea, mientras apuntaba con su mano izquierda extendida al DT de Sol de Mayo, que ayer cayó 1-0 en el estadio Roberto Carminatti.

“Ese es el atómico Diego Galván, que llegó a Olimpo proveniente de Lanús; vino como delantero pero acá la rompió como carrilero por derecha en la era de Gregorio Pérez como orientador”, le contó, en pocas palabras y con una angustia galopante, su padre, un hombre cincuentón de bigotes y canas que seguramente y, en un abrir y cerrar de ojos, añoró aquella etapa del olimpiense en Primera división de AFA.

Diego Alberto Galván jugó en Olimpo entre 2003 y 2005 y regresó en la temporada 2010-2011, tras su incursión por Estudiantes de La Plata (fue campeón del Apertura 2006 y de la Copa Libertadores 2009), River y Arsenal. Disputó 78 encuentros y marcó 19 goles.

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“Si Olimpo asciende me hará feliz porque acá construí parte de lo que logré como futbolista profesional. Cada vez que vengo la gente se acuerda de todo lo que di por esta camiseta y es por eso que me reciben con aplausos y alguna que otra palabra de aliento. La historia que escribieron los equipos de Olimpo que actuaron en la elite del fútbol argentino no se borrará nunca más”, expresó Diego.

--El 1-0 a favor del local, ¿fue justo?

--Fue un partido bastante luchado, pero si hablamos de billetera Olimpo es mucho más. Cuenta con jugadores de primer nivel, es equilibrado en las líneas y arriba tiene delanteros que te marcan diferencias, capaces de arruinarte el panorama en cualquier momento.

“Sol es un equipo que está para dar pelea, y ante Olimpo estuvimos a la altura, le creamos algunas situaciones de gol y por ahí merecimos llevarnos algo más. Nos convirtieron por un descuido, aunque el rendimiento colectivo me deja tranquilo. El plantel se renovó en un 70 por ciento y estoy convencido del trabajo que venimos haciendo, aunque nos va a costar algunas fechas acomodarnos”.

--Este Olimpo, ¿es candidato al ascenso?

--Es favorito desde que arrancó el torneo. Puede jugar bien o irse del partido, pero es un equipo de hombres y un plantel largo. Hablando con amigos y allegados de Bahía le remarcó lo mismo, este Olimpo es el mejor armado de, por lo menos, las últimas tres temporadas.

“Además acertaron con el técnico, Mungo (Carlos) es inteligente, conoce la categoría, sabe plantear los partidos y arma muy bien los equipos desde atrás hacia adelante”.

--Y Sol de Mayo, ¿qué tipo de equipo es?

--Jugamos bien, le damos buen trato al balón, pero nos falta punch. Antes de viajar a Bahía tuvimos una semana complicada, muchas lesiones y tres jugadores que tuvieron que entrar a la cancha infiltrados. No tenemos una plantilla numerosa, pero estamos convencidos de lo que queremos y no es descabellado pensar en terminar entre los primeros cinco del grupo.

--Suerte para lo viene.

--Gracias, y un gusto sentir el reconocimiento de la gente de Olimpo, porque demuestra que algo dejé, y más como persona que como jugador. Al menos me voy con esa sensación, con un gesto genuino y espontáneo que me llena el alma.