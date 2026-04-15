Nuevo problema para Agostina Páez: su ex pareja la denunció por no devolverle el auto

Agostina Páez, la abogada que estuvo con tobillera electrónica en Brasil por racismo y que aguarda a la sentencia definitiva de la Justicia, tiene un nuevo problema luego de que su ex pareja la haya denunciado en la provincia de Santiago del Estero por no devolverle su auto.

En las últimas horas Javier Zanoni, ex novio de Agostina, radicó una denuncia ante la fiscalía a cargo de Mariano Gómez contra la joven abogada por supuesta retención indebida y abuso de confianza, según el medio El Liberal.

En medio del escandaloso caso en Brasil, donde permaneció tres meses sin poder regresar a la Argentina, Páez recibió una mala noticia a pocos días de arribar a su provincia natal con la grave acusación de su ex pareja.

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Pese al revuelo mediático que generó esta noticia, Páez confirmó que conversó con Zanoni sobre el caso y va a quitar la denuncia en su contra.

Sobre cuál fue el conflicto, la abogada explicó a este medio: “Él tenía mi auto a su nombre, pero sabiendo que pago y pagué siempre todo yo".

“Su abogada le recomendó esa vía… me enteré por medios y lo llamé”, contó.

Páez señaló que se juntaron y quedaron en “hacer un acuerdo extrajudicial” para cambiar la titularidad del vehículo en cuestión para evitar futuros problemas.

Respecto al conflicto en Brasil, se espera que en los próximos días se conozca el veredicto final por parte del juez en torno a la causa por racismo. (NA)