La brecha educativa ya se siente en el mercado laboral: escasean graduados de nivel terciario

De cada 10 argentinos con formación terciaria que buscan empleo, sólo uno no lo consigue y son más del 50% los desocupados aun con secundario completo.

Son cifras de INDEC y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) procesadas por el Centro de Estudios de la Educación Argentina, que dirige Alieto Guadagni.

"El nivel educativo terciario se está transformando poco a poco en el piso establecido por la mayoría de las empresas modernas para el reclutamiento de su personal", sostuvo quien supo ser ministro de Educación bonaerense y de Energía de la Nación.

Las estadísticas demuestran que apenas el 24% de los alumnos inscriptos concluye sus estudios terciarios, el 44% logra la graduación secundaria y el 32% no finaliza el nivel secundario, logrando niveles inferiores.

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A lo que se agrega que el 24% de los jóvenes “ni trabajan ni estudian” (se los conoce como Ni-Ni).

Argentina relegada

Tomando como referencia el porcentaje de población al que como máximo llegó el nivel terciario, Argentina se ubica muy por debajo del promedio de la OCDE ocupando el lugar 38 de los 46 países incluidos en el listado.

Nuestro país se encuentra entre los que menor participación de la población joven alcanzó el nivel terciario, junto a Sudáfrica e Indonesia, todos con valores promedio inferiores al 20 %.

Cruzar con los datos correspondientes a la población de 25 a 64 años de edad de 48 países publicados por la OCDE mostraría a Canadá como el país con mayor porcentaje de población que alcanzó los títulos de terciario de ciclo corto, universitario y de posgrado, con un total del 65 %, seguido por Irlanda y Corea con el 58 y 56 %, respectivamente

En el otro extremo se encuentran Sudáfrica con el 9, Indonesia con el 13 e India con el 14 %, comparó el subdirector del CEA), Francisco Boero.

Tasa de empleo

Cuanto mayor es el nivel educativo alcanzado, mayor es la tasa de empleo de la población.

Los países que presentan mayor tasa de empleo de personas que alcanzaron el nivel terciario son Noruega, Hungría y Polonia, entre el 98 y 92 %, respectivamente.

Al mismo tiempo, Sudáfrica se encuentra en el extremo inferior, con una tasa de apenas el 40 %. Argentina está encima del promedio, con una tasa del 88 %.

El INDEC publicó en uno de sus informes técnicos que en los grupos etarios de 25 a 29 y de 30 a 64 años, el nivel educativo con mayor alcance es el secundario completo, con el 61,3 y el 42,5 % respectivamente.

En el grupo etario de 65 años y más, el nivel educativo que concentra mayor porcentaje de la población es el primario completo, con 41,8.

El grupo etario de 30 a 64 años de edad es el que mayor porcentaje de población concentra en el nivel universitario completo, reuniendo al 24,6 %, mientras que en el grupo etario de 25 a 29 años dicho porcentaje se reduce al 14,3 %.

En términos generales, el nivel educativo que concentra mayor población es el secundario completo, seguido por el primario completo y, luego, el universitario completo.

Es ostensible la disminución en la graduación terciaria de nuestros jóvenes de hoy en comparación con los de décadas anteriores, como así también el hecho de que el nivel secundario ya no garantiza un empleo, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el INDEC correspondientes al segundo trimestre de 2025, acerca del máximo nivel educativo alcanzado por la población ocupada y desocupada de Argentina. (NA)