Los 100 de Tomás Peña en Estrella, el golpe que los hizo reaccionar y el rival que lo motiva

"Metimos los dos partidos de la semana, lo cual nos da un envión anímico", reconoció Tomás Peña, base de Estrella, que anoche fue uno de los cuatro ganadores de la cuarta fecha de la LBB Oro.

Esta victoria dejó al equipo del barrio San Martín en el tercer lugar.

"Soy de mirar mucho la tabla. Pero siempre hay que mantener los pies en la tierra, porque perdés un partido y te vas para abajo", reconoció Peña, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

El auriazul le ganó muy bien a Olimpo y Bahiense del Norte, después de perder feo ante Independiente.

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"La verdad que la derrota contra Independiente fue un baldazo de agua fría. Nos vino bien, porque era un golpe que necesitábamos para entender que no nos sobra nada. Y estas dos victorias mejoramos atrás, que lo habíamos hecho en los dos primeros partidos", dijo.

Estrella está disfrutando de un refuerzo que le permitió dar un salto de calidad: el dominicano nacionalizado Carlos Balmaceda.

"Desde que juego en Primera y hablando con Santi (Quiroga) y Alan (Pan) que llevan más años en el club, nunca hubo un cinco así, definido. Carlos nos abre mucho la cancha", destacó.

Para Tomy significó un doble festejo el partido de anoche, ya que llegó a los 100 partidos en Primera.

"Era una fecha especial y soy el jugador 29, desde 1990 en llegar a esa cantidad de partidos en el club. Ayer hablaba con mis papás y realmente es un orgullo, porque no es nada fácil jugar en Primera y tener este privilegio me pone muy contento", destacó.

Detrás de esta cifra hay mucho esfuerzo y trabajo.

"Hay jugadores que a los 16 o 17 años se le presenta la oportunidad en Primera, a mi me tocó más de grande, pero me hizo estar mejor preparado", reconoció.

La lesión de Julián Horvath, la temporada anterior, lo obligó a tener que asumir el rol de conductor.

"Con esas experiencias vas creciendo a los golpes", entendió.

En Estrella se ilusionan con evitar la zona permanencia, como el primer objetivo que se fijan casi todos y, después, irse para arriba.

"Estamos jugando bien, nadie es egoísta, lo cual ayuda un montón. Nos pasamos mucho la pelota y defensivamente estamos bastante bien, lo cual nos permite para salir en contraataque y hacer goles rápido", apuntó.

El jueves recibirán a Leandro N. Alem, que tiene dos refuerzos y uno, Jean-Luc Wilson, probablemente sea a quien tenga que seguir Tomás.

"Creo que va a ser la primera vez que me toque defender a un extranjero. Va a ser lindo, quiero decirle algo en inglés, je. No, hablando en serio, enfrentar a jugadores de afuera, generalmente vienen de otro nivel y te ayuda a medirte e ilusionarte con alguna vez jugar en un Federal u otro nivel", señaló.

Paralelamente al básquetbol, Tomás es estudiantes universitario.

"Me ayuda a descomprimir bastante y cuando ganamos se rinde mucho mejor, je", aseguró.

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