Troglio no tuvo pelos en la lengua: "Me voy a quedar y me van a tener que bancar"

Tras el empate 0-0 ante Independiente Rivadavia, el director técnico de Banfield Pedro Troglio protagonizó una conferencia de prensa cargada de tensión y furia, apuntando directamente contra un sector del periodismo que, según sus palabras, busca su salida del cargo de manera malintencionada.

"Estoy molesto con muchos de ustedes, que han pedido mi cabeza. Eso es de muy mala gente. Uno puede criticar y opinar de fútbol, pero no pedir la cabeza de un entrenador", disparó visiblemente molesto.

El entrenador acusó a los cronistas presentes de exceder los límites de la profesión: "Son periodistas, y muchos están acá. No son tipos que pueden darse el lujo de hacer echar a alguien. Yo no vengo acá y digo: 'Echen a alguno de estos que hacen cualquier pregunta'".

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El equipo se encuentra actualmente en la 12° posición de la Zona B del Torneo Apertura, acumulando un registro de cuatro victorias, dos empates y ocho derrotas. Esta irregularidad en los resultados alimentó los rumores sobre su continuidad, algo que el entrenador no dejó pasar por alto frente a los micrófonos.

Para el estratega, la situación ha cruzado la barrera de lo profesional para convertirse en un ataque personal y coordinado. "Creo que están operando de una manera incómoda para mí, no me lo merezco. Yo leo eh y, la verdad, me lo paso... Me calienta que pidan la cabeza de una persona", confesó ante la mirada de los medios locales.