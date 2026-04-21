Humor, escándalo y figuras: se presenta “El Divorcio del Año” en Bahía

Una de las propuestas teatrales más convocantes de la temporada llegará a Bahía el próximo mes. Se trata de “El Divorcio del Año”.

La obra llega con un elenco de primer nivel integrado por Fabián Vena, Juan Palomino, Romina Gaetani, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal, entre otras figuras. La propuesta aborda, con humor filoso y situaciones desopilantes, una separación mediática que desata conflictos, escándalos y verdades inesperadas.

Con el sello inconfundible de Muscari, “El Divorcio del Año” promete risas, tensión y una mirada actual sobre las relaciones de pareja, en una noche que se perfila entre las más destacadas del calendario cultural de la ciudad.

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