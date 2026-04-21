Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Una parte de Bahía Blanca estará sin agua por trabajos programados sobre la red

Las tareas se llevarán a cabo este martes.

Foto: Archivo La Nueva.

Una parte de Bahía Blanca estará sin agua este martes 21, por trabajos que se realizarán sobre la red.

Según se informó desde ABSA, una empresa ajena al servicio realizará tareas sobre una cañería de la red de agua en la intersección de la calle Hernandarias con las calles Azopardo y Liniers.

Mientras duren las tareas, que forman parte de una obra de extensión de la red, se afectará con falta de agua los barrios Aldea Romana, Los Horneros, Patagonia Norte y Las Acacias.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance y priorizar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

Desde ABSA se recordó que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con la línea telefónica de asistencia técnica 0800-999-2272, y también sus redes sociales en Facebook y Telegram.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE