Realizan dos allanamientos por un robo de dinero con posible secuestro

Salliqueló y Ramón y Cajal, escenario de uno de los allanamientos de la Prefectura.

La Prefectura Naval Argentina, por orden de la Justicia Federal de Bahía Blanca, realiza dos allanamientos en la ciudad por una denuncia de un robo en el marco de una posible privación de la libertad.

En el marco de una investigación que lleva adelante el fiscal Dino Berdini, del Área Inicial de ese organismo, se requisan dos domicilios, uno en Salliqueló al 400, esquina Ramón y Cajal, en la zona de Aldea Romana.

Sobre el restante no se dieron precisiones pero se supo que sería en otro lugar alejado de la zona céntrica de nuestra ciudad.

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Los investigadores, dentro de un marcado hermetismo, informaron a La Nueva. que la causa se originó a partir de una denuncia radicada el pasado jueves por parte de la víctima, cuya identidad no trascendió.

A este hombre, al parecer, lo retuvieron contra su voluntad para despojarlo de una importante suma de dinero, aunque no está claro si se trató de un robo o si las partes se conocían previamente.

Sí se informó que fue clave para avanzar con la investigación tanto el entrecruzamiento telefónico como las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM), que permitieron el seguimiento de algunos vehículos, según se dijo.

En ambos domicilios se busca reunir prueba de interés para la causa, aunque por el momento no se habrían registrado detenciones.

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