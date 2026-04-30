Buscan a una mujer que se ausentó de su casa
Teresa Cañulef tiene 73 años de edad contextura delgada tez trigueña y cabello corto castaño.
La fuerzas de seguridad y los familiares de una mujer de 73 años buscan su paradero ya que se ausentó de su hogar en la tarde del 29 de abril y no se conoce donde se encuentra.
Teresa Cañulef, de 73 años de edad, tiene contextura delgada, tez trigueña, cabello corto y castaño. Mide 1.65 mts, lleva consigo una bolsa con ropa y no posee sube, celular ni documentación. Al momento de su desaparición vestía pantalón pijama camuflado verde y rosa, buzo verde y rosa y zapatillas floreadas.
Sus familiares, además indicaron que la mujer padece Alzheimer y es reincidente en este tipo de desapariciones.
Cualquier información, comunicarse con la dependencia de la Comisaría Cuarta o al 911.