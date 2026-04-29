Siete de cada diez empresas responden como Milei al que pide aumento: "No hay plata"

Las habas que se cuecen puertas adentro de las empresas trascienden en algunas encuestas especializadas, como por ejemplo, que apenas tres de cada diez empleados está conforme con lo que gana y que en el 70% de las 1.900 firmas y candidatos las expectativas salariales están fuera de presupuesto.

La justificación es que este año se prioriza eficiencia y control de costos por sobre expansión, como lo indica el hecho de que, mientras que en 2025 un 41% afirmaba que aumentarían la nómina, en 2026 solo el 30% efectivamente lo planea, según consta en la Guía Salarial 2026 de Michael Page.

El mercado laboral corporativo en Argentina inició el 2026 con mayor claridad, más allá de los cambios normativos, aunque hay una importante brecha entre lo que las empresas ofrecen y lo que los profesionales demandan, según sostienen desde la consultora de reclutamiento, especializada en mandos medios a ejecutivos.

“Aunque organizaciones de distintos rubros proyectan crecimiento (un 60,6% de las encuestadas), este año deciden sus contrataciones con el foco puesto en la productividad y el crecimiento sostenible. Como parte de sus objetivos de negocio, es clave que puedan fortalecer y diferenciar la propuesta de valor a sus empleados”, sostiene Álvaro Parker, managing director en Argentina, Chile y Perú de PageGroup.

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Entre las organizaciones que buscan contratar, el 84,8% prioriza contratación permanente para roles clave. Asimismo, un 22% proyecta hacerlo temporalmente, lo que refleja que incorporar personal bajo esta modalidad se considera cada vez más como una opción válida. Más de la mitad de las mismas responde a proyectos puntuales.

Según la Guía Salarial, siete de cada diez profesionales opinan que su salario es regular o están insatisfechos con él y un 58% pide más de un 20% de incremento para cambiar de trabajo.

Del otro lado, para la mayoría de las empresas sus expectativas están fuera de presupuesto, solo un 8% tiene planeado aumentar más del 20% y un 40% tiene previsto realizar los ajustes por IPC este año.



El sueldo no hace a la felicidad

De todas maneras, desde la consultora afirman que el sueldo dejó de ser un diferencial para el talento calificado.

Actualmente, más del 50% no ve oportunidades de desarrollo.

“Las empresas siguen enfocadas en la compensación monetaria pero el talento valora cada vez más el crecimiento profesional y la personalización de los beneficios. Esto se traduce en alta intención de cambio y baja satisfacción”, sostiene Parker.

De acuerdo con el estudio, el 94% de los candidatos quieren una propuestas personalizada que incluya beneficios en salud, modalidad de trabajo (el 78% rechaza los esquemas 100% presenciales), vacaciones y bonos.

Pero el 71% de las empresas ofrece un paquete estandarizado para todas las personas.

Competencias técnicas

En sectores tales como Finanzas, Logística, Ingeniería, Ventas, Marketing, Recursos Humanos, Salud y Tecnología, en el segmento de talento medio a ejecutivo, las competencias técnicas continúan siendo fundamentales.

Sin embargo, un 35,4% de las empresas enfrentan la dificultad de contar con profesionales con estas habilidades.

Sumado a eso, desde la consultora aseguran que el diferencial de los profesionales hoy está en la capacidad de integrar estas skills técnicas con una visión estratégica, habilidades analíticas y competencias blandas como liderazgo, autonomía, adaptabilidad y capacidad de generar impacto en entornos complejos.

Para desarrollar la Guía Salarial Argentina 2026, Michael Page reunió 600 respuestas provenientes de pequeñas, medianas y grandes empresas y 1332 de profesionales a través de una encuesta hecha en febrero de este año.

El 64% de los encuestados ocupan cargos de gerencia y C-level, lo que permite ofrecer una visión respaldada por los principales tomadores de decisión en las empresas.

A su vez, casi el 60% de los participantes también se desempeña en cargos de liderazgo, aportando la perspectiva del talento altamente calificado. (con información de NA)