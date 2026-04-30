Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Sociedad.

Comodoro Rivadavia: lo despidieron de un circo, intentó prenderlo fuego y terminó detenido

Se supo que al hombre lo echaron por una maniobra fraudulenta en el cobro de entradas.

Un hombre fue detenido en Comodoro Rivadavia acusado de haber incendiado el circo en el que trabajaba y las autoridades informaron que fue en represalia debido a que había sido despedido horas antes,

El hecho ocurrió este miércoles por la noche en el circo ubicado detrás del Colegio Perito Moreno cuando el sujeto ingresó a la carpa contigua a la principal e inició un foco de incendio en un cúmulo de telas.

De manera inmediata, según el medio ADNSur, los empleados que estaban en el lugar alertaron la situación, permitiendo así mitigar las llamas, por lo que el acusado se dio a la fuga.

Al reconocerlo, dieron alerta a la Policía, por lo que se inició un operativo en la zona que permitió la detención del agresor a pocas cuadras del circo.

Empleados del lugar les comentaron a las autoridades que el martes había sido despedido por una presunta maniobra fraudulenta en el cobro de entradas.

Se espera que en las próximas horas sea indagado y que se dé a conocer su futuro procesal. (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Sociedad.
Fútbol.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE