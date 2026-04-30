Residencias médicas: qué cambios incluye el nuevo reglamento del Ministerio de Salud

El Gobierno nacional implementó un nuevo reglamento para el Sistema Nacional de Residencias de la Salud, que introduce cambios relevantes en aspectos como formas de contratación, carga horaria, régimen de licencias y requisitos de ingreso tanto para profesionales nacionales como extranjeros.

La medida, oficializada el miércoles mediante la Resolución 542/2026 publicada en el Boletín Oficial, fue dispuesta por el Ministerio de Salud, que avaló un nuevo reglamento general y estableció los modelos de convenios que regirán la relación entre el Estado y los residentes.

Modalidad de contratación

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El nuevo marco regulatorio establece que la Beca Nacional de Residencia será a partir de ahora la única modalidad de contratación en establecimientos nacionales, para estandarizar y simplificar tanto el financiamiento como el proceso de admisión.

De esta manera, el Gobierno indicó que busca centralizar el presupuesto y las reglas de las residencias para que todos los profesionales se formen bajo las mismas condiciones. Además, este cambio fue necesario para garantizar la continuidad de las residencias, ya que la Ley 27.796 había eliminado las reglas anteriores sin fijar unas nuevas, algo que generó incertidumbre.

Licencias médicas

El reglamento actualiza el sistema de licencias para incluir más causales. Se mantiene el beneficio de 21 días de vacaciones al año (con un tope de dos semanas consecutivas) y se garantizan los derechos por enfermedad, así como las licencias parentales para madres y padres.

Además, se incluyen licencias por cuidado de familiares enfermos o duelo familiar directo. Ante cualquier situación imprevista, la institución de salud podrá decidir sobre la concesión de la licencia, garantizando que no se afecte el servicio y comunicando la resolución a las autoridades del Ministerio de Salud.

Carga horaria

La jornada laboral conserva un tope de 45 horas semanales, e incluye al menos una guardia semanal de hasta 24 horas (con un máximo de ocho al mes), distribuidas equitativamente entre días hábiles y feriados. El residente solo trabajará media jornada el día posterior a la guardia.

Por otro lado, respecto a la formación, se aplica un criterio de responsabilidad progresiva: supervisión presencial total durante el primer año y posibilidad de supervisión indirecta más adelante, supeditada siempre a la experiencia y a la complejidad del procedimiento.

Exámenes

La admisión al Sistema Nacional de Residencias continuará siendo a través de concursos públicos y abiertos, pero con una novedad importante: ahora cada jurisdicción es responsable de diseñar y tomar sus propios exámenes. Así, las evaluaciones se adaptan a los criterios locales, mientras que el Estado nacional mantiene el financiamiento de las vacantes en los centros de salud de su órbita.

Prioridad para egresados argentinos

Quienes estudiaron en Argentina seguirán teniendo una ventaja de cinco puntos en el ranking de ingreso. Sin embargo, en 2027, los médicos recibidos fuera del país solo podrán entrar al sistema de residencias si sus universidades cumplen con los estándares globales de la World Federation for Medical Education (WFME).

Para formalizar la toma de cargo, los residentes deben presentar el título de grado, la matrícula nacional, el apto psicofísico y el certificado de antecedentes penales. La normativa establece un plazo máximo de tres meses desde que arranca el año lectivo para completar el ingreso. Además, para pasar de año, es obligatorio cumplir con un presentismo mínimo del 80%. (NA)