Eugenio Ayerbe le pone sus fichas al Newcom: "sirve para sociabilizar y mantenernos activos"

"Somos gente mayor que se adaptó a este deporte que nos permite sociabilizar y mantenernos activos. Nuestro espíritu de juego no es competitivo, aunque la liga va creciendo en cantidad y en calidad".

Eugenio Ayerbe es jugador de Olimpo y dirigente, a la vez que compite en la categoría más 60 años, una de las más nutridas.

"Tenemos 11 clubes participando que son de Bahía Blanca y la región. Acá compiten Olimpo, Villa Mitre, La Armonía, Macabi y Sansinena de General Cerri; de la zona se suman Río Colorado, Pedro Luro, Tonrquist, Monte Hermoso, Coronel Dorrego y Pedro Luro", contó Ayerbe, quien pasó por El Diario Deportivo, programa que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes de 14 a 15.

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"Esta adaptación del voley acercó a mucha gente. Hoy no conformamos una liga porque somos muy nuevitos, a diferencia de otros lugares, pero sí tenemos un formato de disputa que es serio, con fecha en distinas sedes una vez al mes y un calendario defenido que clasifica a los mejores y determina los cruces para sacar a los finalistas", resaltó Ayerbe.

"La cetegoría de más asitencia es la de más 60, pero tenemos una de más 68 y otra de más 50 que es la de menor presencia. Los equipos son mixtos, con tres mujeres y tres varones. Y el reglamento es similar al del vóleibol, con algunos cambios reglamentarios. Por caso, la mujer puede saltar e impactar a la pelota, mientras que el hombre no lo puede hacer. Se arman partidos muy entretenidos", dijo.

"Entrenamos en la semana; Olimpo nos permite hacerlo de 15 a 16.30, pero hay otros clubes que lo hacen de noche. La competencia de la segunda fecha será este sábado en Olimpo, donde estarán todas las delegaciones. En nuestro caso tenemos un equipo a y otro B, con un total de 12 jugadores por equipo", dijo.

"Las familias acomañan y los mates y las tortas son infaltables", aseguró.

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