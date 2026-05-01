El 70% de los argentinos perdió oportunidades laborales por falta de habilidades

En un contexto atravesado por la digitalización, el avance de la inteligencia artificial y la velocidad de los cambios en el mundo del trabajo, la formación y el desarrollo de habilidades laborales ganan cada vez mayor relevancia. Sin embargo, 7 de cada 10 argentinos pierden oportunidades laborales debido a la falta de habilidades requeridas.

Comparado con otros países de la región, el impacto es aún más extendido que en Argentina, En Uruguay, el número asciende a casi 8 de cada 10 encuestados (79%) mientras que en Chile el número asciende al 81%.

La captura de los registros se realizó a través de una encuesta online a 4.089 personas con y sin empleo de los tres países de la región.

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Dentro del informe también se muestra que el 89% de los trabajadores locales se considera empleable en el mercado laboral actual, cifra que se ubica en niveles similares a los registrados en Uruguay (90%) y muy por encima de Chile, donde el 77% de los trabajadores se considera hoy empleable.

“La aceleración de las transformaciones productivas y tecnológicas está haciendo cada vez más evidente el descalce de habilidades entre lo que demanda el mercado y las capacidades disponibles en la fuerza laboral, al tiempo que se acorta la vida útil de las competencias laborales como nunca antes. Así, la empleabilidad ya no depende únicamente de lo aprendido en el pasado, sino de la capacidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades en forma permanente, abrazando el paradigma del aprendizaje continuo a cualquier edad y en cualquier etapa de la carrera profesional”, detalló el paper.

En ese sentido, la encuesta también detalla el leve porcentaje de trabajadores que realizan capacitaciones de manera continua.

Así, la Argentina se posiciona como el país con mayor eficiencia dentro de la región (42%) aunque no alcanza el 50%. En menor escala se ubicó Uruguay, con el 41%, y por debajo Chile (34%).

Al mismo tiempo, el 23% asegura no haberse capacitado formalmente desde hace más de dos años, un valor ampliamente inferior al de Chile (33%) y similar al de Uruguay (22%).

Factores que afectan la empleabilidad

El estudio detecta que la falta de experiencia específica se posiciona como la principal barrera que más afecta la empleabilidad, con el 38%. A esa dificultad le siguen la edad (26%) y los cambios en el mercado laboral (16%).

En contraste, la falta de actualización en conocimientos digitales o tecnológicos alcanza el 11%, lo que muestra que -si bien no es el principal condicionante percibido- la brecha de habilidades tiene un impacto directo en las oportunidades laborales.

En la región, las diferencias son significativas: en Chile, más de la mitad de los trabajadores (52%) identifica a la edad como el principal obstáculo para su empleabilidad, mientras que en Uruguay el peso de los factores se distribuye de manera más equilibrada.

A pesar de este escenario, el talento argentino muestra una fuerte predisposición a la autogestión del desarrollo profesional, así el 76% afirma que se capacitaría por su cuenta si su puesto lo requiriera, por encima de Chile (68%) y Uruguay (71%), lo que refuerza una mayor inclinación hacia la iniciativa individual frente a los desafíos del mercado laboral. (N/A)