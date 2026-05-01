Caen las transferencias automáticas a provincias por cuarto mes consecutivo

Las transferencias automáticas de recursos del Estado Nacional a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) totalizaron $5,58 billones en abril, que al descontar el efecto de la inflación, representan una caída real del 3,3 % en comparación con el mismo mes del año anterior.

Pese a este retroceso interanual, las cifras de abril mostraron una mejora del 7,8 % respecto a los montos distribuidos en marzo.

Con este resultado, el primer cuatrimestre de 2026 cerró con un total de $21,9 billones transferidos a las jurisdicciones subnacionales, que representa una baja acumulada del 5,7 % en términos reales frente al periodo enero-abril de 2025.

Además, los niveles actuales se sitúan por debajo de los registros de 2023 (-12,8 %), 2022 (-14,1 %) y 2021 (-11,4 %), superando únicamente el desempeño de 2024.

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Los datos surgen de un reporte de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de información oficial de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y el INDEC.

Según indica el informe técnico, "las transferencias muestran, a nivel interanual, su cuarta caída consecutiva y la quinta de los últimos siete meses".

El estudio destaca que la dinámica negativa persiste debido al desempeño de los impuestos coparticipables.

El rubro de la Coparticipación Federal de Impuestos, que representa el 91 % del total de los envíos, alcanzó los $5,07 billones. Este componente específico sufrió una baja real del 3,8 % interanual.

El documento señala que este resultado se explica por una "nueva merma del IVA (-3,3 % i.a) acompañado por un descenso de Ganancias (-2,5 %) y retrocesos en los impuestos Internos (-20,7 % i.a)".

Asimismo, otros impuestos coparticipados cayeron un 42,3 % en términos reales.

En contraste, los envíos por Leyes y Regímenes Especiales sumaron $239.352 millones, lo que significó un incremento real del 7,9 %.

Esta suba fue impulsada por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (+23,5 %) y el Monotributo (+77,3 %).

Según el informe, estos incrementos "compensaron las bajas en Bienes Personales (-15,7 %), en el IVA de la Seguridad Social (-3,3 %) y en el Régimen de Energía Eléctrica (-100,0 %)".

Por su parte, la Compensación del Consenso Fiscal distribuyó $269.434 millones, con una baja del 2,7 % real.

El impacto de la caída fue generalizado, ya que las 24 jurisdicciones del país percibieron menos recursos que hace un año.

No obstante, se registraron diferencias de magnitud: Tucumán tuvo la baja más leve con un 0,7 %, mientras que Salta registró el descenso más pronunciado con un 11,1 %.

El reporte detalla que "en Tucumán, la baja de la coparticipación estuvo parcialmente compensada con un fuerte alza de los recursos por Compensación del Consenso Fiscal (+50,1 % real)".

Esta diferencia entre distritos se vincula con el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

Mientras que en Tucumán el convenio se encuentra vigente, en Salta el beneficio aplicó hasta marzo de 2026, lo que provocó que en abril su Compensación del Consenso Fiscal cayera un 51,4 % real.

En el acumulado del año, la provincia de Buenos Aires presenta la caída menos marcada (-4,5 %) y CABA la más fuerte (-7,1 %).

La reducción de ingresos en el primer cuatrimestre representa, a precios de abril de 2026, una "pérdida de $1.394.527 millones (1,39 billones) para el conjunto de provincias y CABA" en lo que va del año.

Solo en el mes de abril, la pérdida de poder adquisitivo de los envíos para las 24 jurisdicciones se estimó en $189.589 millones frente a la inflación proyectada. (NA)