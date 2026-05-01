Leve mejora de la industria en marzo

La producción industrial mostró números positivos en marzo favorecida por una mayor cantidad de días hábiles trabajados.

Según el informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad mejoró 3,6% interanual y 5% frente a febrero.

Marzo de 2026 contó con 20 días hábiles, mientras que marzo 2025 tuvo 18 por los feriados de Carnaval y Día de la Memoria. Con respecto a febrero 2026 también tuvo dos días más de trabajo. Pese a este progreso, el trimestre cerró con una caída de 2,7%, lo que muestra que el sector continúa con tendencia negativa.

En marzo la producción de acero fue la de menor desempeño con un alza de 30,3%, comparando con febrero. Aunque, también se destacó la molienda de granos con una variación mensual positiva de 30,1%.

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Por su parte, el consumo de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales avanzó 16%, la producción automotriz 12,6% y los despachos de cemento 5,2%.

Los segmentos positivos se completan con la producción de bebidas con 3,1% y la faena vacuna con 3,3%.

La metalmecánica tuvo una leve caída de 1,5%, pero en el trimestre sigue hundida en un 6,9%.

El peor segmento fue patentamiento de maquinaria agrícola que se desplomó 6,3% en el mes.

En la misma línea, la consultora Analytica señaló que marzo exhibió “una recuperación extendida aunque con heterogeneidades”.

“La industria y el frente externo traccionaron con fuerza, el sector automotriz revirtió su caída y la construcción dio señales de sostenimiento”, señaló su último informe.

Para la consultora de Orlando Ferreres la producción industrial en marzo avanzó 0,7%, interanual y 0,8% frente a febrero.

“Mirando hacia adelante, el mejor panorama que brinda la industria en el tercer mes debe tomarse con cautela”, advirtió OJF.

En ese sentido, argumentó que “tres de los principales demandantes de la industria local, ninguno se muestra dinámico: para la economía de Brasil se espera una leve desaceleración en 2026 comparado con los años previos, la construcción muestra algunos signos positivos, pero sigue un escalón por debajo del nivel que promedió hace unos años, y los ingresos de las familias no permiten pensar en una rápida recuperación del consumo”.

Por su parte, el indicador que elabora FIEL mostró un panorama similar con una leve mejora de 0,6% interanual para la industria luego de ocho meses de retroceso, que recortó la merma trimestral a 2,3%. (NA)