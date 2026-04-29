Ola de frío: continúan las restricciones en la provisión de gas a industrias y estaciones de GNC

El corte de suministro de gas sobre contratos interrumpibles estaciones de GNC e industrias se mantuvo este miércoles, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes del sector.

La restricción comenzó el martes por un aumento en la demanda de los hogares y al persistir las bajas temperaturas se prolongaron sin que aún se tenga un horizonte claro de cuándo se normalizará la situación.

Este escenario provocó inquietud especialmente en los conductores de autos particulares y en las últimas horas se observó un incremento del flujo de vehículos en las estaciones de GNC.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En principio los cortes afectaron al AMBA, pero en las últimas horas se conoció que la situación comenzó a repetirse en otras ciudades del país.

Si bien Argentina se está preparando para comenzar a exportar gas, a la fecha aún no está construida la red de infraestructura necesaria para atender los picos de demanda.

Así lo confirmó este miércoles la secretaría de Energía, María Tettamanti. (NA)