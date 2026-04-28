Charly García recibió el alta luego de haber sido operado de un riñón

Charly García fue dado de alta el lunes pasado luego de haberse sometido a una operación de riñón hace menos de una semana. Luego de la preocupación del público y la prensa, el músico se encontraría en buen estado de salud.

Según trascendió en los últimos minutos, el compositor y pianista ya se encuentra en su hogar desde el día lunes, luego de haber estado internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) para realizarse una intervención programada.

El artista fue operado del riñón, una nefrectomía parcial, una cirugía en la que se extirpa una parte del órgano. El procedimiento fue exitoso y el músico estuvo recuperándose en una habitación común de la clínica porteña hasta el dúa de ayer.

Luego de su operación, Charly pasó una noche estable y con sedación. “La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento", informaron en un comunicado desde su entorno.

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“Para llevar tranquilidad, es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento", agregaba el mensaje.

“Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre”, finalizaba el comunicado que se hizo público durante la internación de García quien, desde hace tiempo utiliza silla de ruedas y son pocas las oportunidades en las que se lo ve públicamente. (TN)