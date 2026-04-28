Sin cambios entre los ocho primeros, después de disputarse la séptima fecha de la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

(Notica en desarrollo)

No se registraron cambios en las primeras ocho posiciones, tras disputarse esta noche la séptima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", por lo que Altense y Comercial se mantuvieron en lo más alto.

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Ulises Montes, presionado por Tomás Gómez Lepez.

El verde puntaltense superó a Espora, por 79 a 62 y el portuario derrotó a Argentino, por 75 a 60.

Genaro Parrotta rompe por el eje ante Luciano Orellano.

También vencieron los tres perseguidores: Sportivo a Ateneo 66 a 62, San Lorenzo a Velocidad, 72 a 67 y 9 de Julio a El Nacional, 82 a 60.

Mientras que en el restante encuentro La Falda venció a Bahía Baskert, por 69 a 61.

Altense 79, Espora 62

Altense se recuperó de la primera derrota en la temporada, superando a Espora, por 79 a 62.

El verde por momentos se topó con un rival combativo, que le complicó las cosas, aunque terminó imponiendo sus mayores variantes.

El goleador del partido fue Ezequiel Pordomingo, autor de 18 puntos (2-3 en triples y 6-7 en dobles), más 6 rebotes. En tanto, Nahuel Zanabria bajó 9 rebotes y dio 4 asistencias.

En la visita, Juan Manuel Coronel completó 12 recobres, más 11 puntos y Lucas Ruiz cerró con 13 rebotes y 8 puntos.

Altense (79): M. Ortega (9), E. Pordomingo (18), J.M. Bicondoa (7), B. Baier (3), D. Agalupe (9), fi; N. Zanabria (7), L. Jaimes (6), A. Lera (6), M. Simoncini (2), G. Simoncini (8), J. Gómez (2) y G. Bermudez (2). DT: Nicolás Altamirano.

Espora (62): A. Miguez (10), M. Achor, N. Cornago (13), L. Ruiz (8), T. Galant (10), fi; M. Veliz (8), J.M. Coronel (11) y J. Martínez (2). DT: Juan Gilberto Soldini.

Cuartos: Altense, 20-11; 39-31 y 56-48.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Gabriel Jaramillo y Francisco⁩ Irrazábal.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Comercial 75, Argentino 60

Comercial metió la quinta victoria consecutiva, ratificando su buen andar.

Franco Cardone mide a Bruno Ugolini. Llega para ayudar Joaquín Gonzalía.

Volvió a tener la mano caliente Federico Lambrecht, goleador con 22 puntos (3-4 en triles, 5-7 en dobles y 3-4 en libres). No obstante, hubo buenas producciones también de Martín Álvarez (10) rebotes y 8 puntos; Luciano Orellano, con 14 puntos y 4 recobres, y Giuliano Barcala, con 15 puntos (2-3 en t3, 4-6 en t2 y 1-3 en t1).

En la visita, Mauro Montanaro terminó con 10 puntos y 6 rebotes.

Comercial (75): G. Barcala (15), J.C. Iturbide (9), L. Orellano (14), M. Álvarez (8), F. Cardone (2), fi; R. Lorenzo (3), F. Lambrecht (22), S. Bussetti (2) y F. Asensi. DT: Gustavo Candia.

Argentino (60): F. Durando, G. Parrotta, B. Ugolini (6), J. Gonzalía (11), S. Suanez (16), fi; M. Montanaro (10), S. Boyé, A. Puentes (6), N. Antonelli (2), J.C. Reschini (7) y F. Malmesi (2). DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: Comercial, 15-13; 40-24 y 59-47.

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro. Ramallo y⁩ Joel Schernenco.⁩

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Sportivo Bahiense 66, Ateneo 62

La tercera victoria en fila y ante otro rival de los que están prendidos en la lucha sumó Sportivo, superando a Ateneo, 66 a 62. Previamente, el tricolor se impuso a Argentino y le cortó el invicto a Altense.

El experimentado Gonzalo Martínez volvió a estar a la altura de las exigencias, metiendo 15 puntos (2-6 en triples, 3-5 en dobles y 3-3 en libres), además de repartir 6 asistencias y bajar 4 rebotes.

Agustín Amore intenta detener la marcha de Nicolás Bejarano.

Otro que llegó para sumar y no solo con años, Agustín Amore, terminó con 16 puntos (4-10 en triples y 2-2 en dobles), más 7 rebotes y 4 asistencias. Mientras que Mateo Boccatonado anotó 13 unidades (2-8 en t3, 1-6 en t2 y 5-6 en t1), más 7 rebotes y 4 asistencias.

Duelo en mitad de cancha: Boccatona-Margiotta.

En la visita, que no tuvo a Bruno Sacomani, el goleador resultó Guillermo Mallemaci, con 17 unidades, y también dio 8 asistencias y bajó 6 rebotes.

Sportivo (66): M. Boccatonda (13), G. Martínez (15), U. Montes (6), A. Amore (16), M. Ayala (6), fi; J. Tuero, S. Sosa (6), E. Miguel (4), G. Stach y L. Spinaci. DT: Miguel Loffredo.

Ateneo (62): M. Leiva (5), F. Percello (8), L. Gómez (3), G. Mallemaci (17), N. Bejarano (4), fi; D. Ezcurra (7), T. Gómez Lepez (12), J. Margiotta (3) y M. Casco (3). DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: Sportivo, 18-15; 27-24 y 49-45.

Árbitros: Sebastián Giannino, Néstor Schernenco y Ariel Di Marco.⁩

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

El Nacional 60, 9 de Julio 82

Una vez que se asentó, 9 de Julio estableció diferencias con El Nacional: 82-60.

Y tuvo como principal figura a Luciano Vecchi, que finalizó con 24 puntos (2-2 en triples, 7-8 en dobles y 4-4 en libres), además de bajar 9 rebotes.

Por su parte, Sebastián Villegas anotó 18 (3-5 en t3, 4-6 en t2 y 1-1 en t1).

En el celeste, Mateo Cruglak convirtió 18 puntos (7-9 en dobles y 4-9 en libres) y bajó 11 rebotes.

El Nacional (60): F. Dulsan (15), R. Arce (9), I. Errazu (6), A. Catalán (4), M. Cruglak (18), fi; A. Ferreyra, E. Walter, V. Díaz (4), S. Marzialetti (4), U. Méndez, V. Moretti y B. Andrade. DT: Juan Cruz Santini.

9 de Julio (82): R. Blanco (4), L. Lucchetti (8), M. Costa (9), L. Vecchi (24), F. Flores (11), fi; S. Villegas (18), A. Osinaga, A. Pena (6), B. Rodríguez (2), B. Tordini, E. Pratdessus y A. Dilernia. DT: Julián Turcato.

Cuartos: El Nacional, 16-15; 28-46 y 47-64.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Lucas Andrés y Alberto Arlenghi.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Velocidad 67, San Lorenzo 72

San Lorenzo logró levantarse de la caída ante Comercial y venció a Velocidad, 72 a 67.

La gran figura fue Joaquín Coria, dominando en la pintura, con 30 puntos (8-11 en t2 y 14-19 en t1), 15 rebotes, más 2 recuperos y 2 asistencias.

En el azulgrana, Sebastián Dutari aportó 16 unidades (3-8 en t3, 3-4 en t2 y 1-1 en t1), más 7 rebotes y 5 asistencias, mientras que Bruno Aceituno sumó 15 puntos y 10 rebotes.

Velocidad (67): S. Dutari (16), S. Ferrari (11), B. Aceituno (15), B. Mandolesi (2), A. Icasto (15), fi; V. Périga (4), G. Berdini, A. Calderone, J. Barco (4), R. Ayala y S. Albizúa. DT: Alan Rava.

San Lorenzo (72): L. Fernetich (2), S. Seewald (17), S. Calvo, F. Mariezcurrena (4), J. Coria (30), fi; M. Martínez (3), N. Herbik (5), J.P. Fuentes, J.N. Diez (9) y J.B. Renzi (2). DT: Sebastián Aleksoski.

Cuartos: Velocidad, 12-15; 22-35 y 43-52.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Mariano Enrique y Marcelo Gordillo.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

La Falda 69, Bahía Basket 61

La Falda se anotó la segunda victoria y ante un rival directo como Bahía Basket: 69 a 61.

Tuvo como más destacados a Franco Riccio (13 unidades y 9 rebotes) y Valentino Kleja (13 puntos y 11 rebotes), sumado al aporte de Germán Fernández Vita (13 unidades y 6 recobres).

En la visita, que tiró 2-21 en triples, Antonio Durand sumó 14 puntos y 6 rebotes, mientras que Bruno Gigliotti bajó 10 recobres.

La Falda (69): G. Fernández Vita (13), B. Minnucci (8), F. Riccio (13), V. Kleja (13), I. Frisón (9), fi; P. Amigo (5), I. Piriz (5), J. Chazarreta y J.P. Troja (3). DT: Juan Miguel Vigna.

Bahía Basket (61): F. Salce (9), E. Kloster (11), S. Russi, S. Ponzoni (9), A. Durand (14), fi; B. Gigliotti (6), E. Jaime, J.C. Mambretti (12), N. Costa y J.M. Vázquez. DT: Juan Pablo Coronel.

Cuartos: La Falda, 23-11; 34-21 y 51-38.

Árbitros: Juan Agustín Matías, Sam Inglera y Alexia González.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Próxima fecha

El próximo viernes 8 se medirán, por la octava fecha, 9 de Julio-Altense, Ateneo-Comercial, San Lorenzo-La Falda, Argentino-Velocidad, Espora-Sportivo y Bahía Basket-El Nacional.

Posiciones

1º) Altense, 13 puntos (6-1)

2º) Comercial, 13 (6-1)

3º) 9 de Julio, 12 (5-2)

3º) San Lorenzo, 12 (5-2)

3º) Sportivo, 12 (5-2)

6º) Argentino, 10 (3-4)

6º) Ateneo, 10 (3-4)

6º) Velocidad, 10 (3-4)

9º) La Falda, 9 (2-5)

9º) El Nacional, 9 (2-5)

11º) Espora, 8 (1-6)

11º) Bahía Basket, 8 (1-6)