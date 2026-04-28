¿Viste lo que metió?: "La realidad es que son tiros que entran uno en mil", reconoció Manu Iglesias

Manu, en el centro de la escena. Foto: Villa Mitre.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Mientras cursa en la Universidad, en esta mañana a Manuel Iglesias se le viene una y otra vez ese tiro de anoche, el que lo convirtió en héroe, con el que sueña cada chico cada vez que agarra una pelota de básquetbol.

Él se dio el gusto: metió el último tiro increíble, lanzando casi a la altura de su propio tiro libre, para la victoria de Villa Mitre sobre Leandro N. Alem, 73 a 72, por la LBB Oro.

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"La realidad es que son tiros que entran uno en mil, jejeje", le reconoció Manu a "La Nueva".

"En el momento no lo podía creer. Pero a medida que empezó a bajar la pelota vi que iba bastante derecha y terminó entrando. Cuando me di cuenta ya estábamos todos festejando", recordó.

La jugada comenzó después que el venezolano Eduardo Ríos falló el primer libres y convirtió el segundo (arriba L.N. Alem 72-70), restando ocho décimas.

Inmediatamente Ignacio Alem tomó la pelota y se la dio a Iglesias, quien inmeditamente que recibió hizo el doble paso para tomar impulso y la tiró.

-Tiraste sin pensar, como que no quedaban muchas opciones, ¿no?

-Sí. Hablamos con los chicos después del partido: había tenido la última jugada para definirlo antes del tiro libre de ellos y me había quedado con el mal sabor que el partido terminaba ahí, pero no, me quedó este tiro final y se dio así por suerte.

-¿Habitualmente juegan fuera de entrenamiento alguna competencia entre ustedes con tiros así, a distancia?

-Si, en la Liga lo hacíamos siempre antes de los partidos como “juego”, si querés llamarlo así, para descontracturar un poco y traer un momento para reírnos previo al partido. De todas las veces que jugamos nunca gané uno siquiera, jeje.

-¿Alguna otra definición tuya que recuerdes con el tiro del final?

-De este estilo es la primera vez que me pasa. La verdad es una sensación hermosa y más que termine el partido así. ¡Realmente una locura!