Buscan a una mujer de 67 años desaparecida el martes

La familia y la policía solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de una mujer de 67 años, desaparecida el martes último.

Se trata de Gladys Noemí Milants, quien fue vista por última vez el pasado 28 de abril, cuando se retiró de su domicilio ubicado en Chiclana 3.580.

Milants tiene 1,65 metros de altura, contextura delgada, tez trigueña, cabello oscuro con flequillo y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía un buzo de lana de varios colores, pantalón negro y zapatos negros de taco.

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Como dato relevante, la mujer no posee tatuajes ni cicatrices, no tiene celular, no registra adicciones ni utiliza redes sociales. Sí cuenta con tarjeta SUBE con saldo. Se presume que circularía a pie.

Las autoridades solicitaron a la población que, ante cualquier información sobre su paradero, se comunique de inmediato al 911 o a la Comisaría Primera, en calle Beruti 650. También se encuentra disponible la línea telefónica 291-4551902 para recibir datos que puedan ayudar a dar con su ubicación.