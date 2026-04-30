Operativo Motochorros en Bahía: capturan a cuatro prófugos de la Justicia

Cuatro personas que eran buscadas por la Justicia fueron detenidas este jueves en el marco del operativo Motochorros, que se desarrolló en distintas partes de Bahía Blanca.

Los retenes se llevaron a cabo en lugares como el macrocentro bahiense y el barrio San Martín, con apoyo de personal de Policía Local Motorizada y UTOI, además de Control de Tránsito Municipal.

Así, en Brown y EE.UU. se detuvo a Valeria Vásquez, de 39 años, sobre quien pesaba un pedido de paradero activo por el delito de amenazas, solicitado por el Juzgado Correccional N° 3.

En el mismo lugar se procedió a la detención de Gabriel Cartez, de 27 años, quien era buscado por el delito de robo, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 12.

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Asimismo, en Pedro Pico y Brickman se capturó a Marcelo Bullones, de 26 años, quien registraba un comparendo compulsivo solicitado por el Juzgado Correccional N° 1 por el delito de robo. Lo propio se hizo con Guillermo Pedrocini, de 64 años, quien tenía un pedido de paradero activo por hurto, solicitado por la UFIJ N° 8.

También en el marco del operativo, se procedió al secuestro de más de diez motovehículos por tener una situación documental irregular.

Según se indicó, este tipo de operativos se realizan en base al estudio de los mapas del delito, que se analizan y coordinan en conjunto con la Jefatura Departamental, como también al análisis de las estadísticas delictuales.