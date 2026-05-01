Iba alcoholizado y se incrustó en un local del microcentro

En la mañana de este viernes primero de mayo, un joven que iba manejando alcoholizado, se incrustó de frente con su auto en un local comercial del centro de la ciudad. La alcoholemia realizada por los inspectores municipales arrojó un resultado de 0.95 gramos de alcohol por litro de sangre.

El automóvil en el que iba el joven era un Ford Focus, que culminó su recorrido en la esquina de Brown y O´higgins donde arranco de cuajo el semáforo y culminó su trayectoria impactando en la reja y ventana principal del local de venta de accesorios.

Las autoridades policiales y de control secuestraron el automóvil.