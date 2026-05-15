Cuando todos los rieles conducían a Bahía Blanca

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Tres empresas de capitales ingleses y una de empresarios franceses instalaron sus terminales portuarias en nuestra ciudad, lo cual las llevó a llegar con sus rieles, cubriendo gran parte del territorio bonaerense y pampeano. Y si bien el principal objetivo de esa inversión era el movimiento de trenes de carga, la consecuencia inmediata fue disponer de una extensa y variada oferta de destinos para el transporte de pasajeros.

El Ferrocarril del Sud (FCS), el Bahía Blanca al Noroeste (BBNO), el Buenos Aires al Pacífico (BAP) y el Rosario Puerto Belgrano (RPB) se encargaron de materializar verdaderas ciudades lineales a partir del tendido de vías, que incluyeron la construcción de toda una infraestructura adicional, incluyendo estaciones, galpones de acopio, tanques de agua, señalética, casas para obreros, mercados y usinas.

Cuando en 1926 el FCS absorbió al BAP, todo el movimiento se concentró en la estación de avenida Cerri al 700. A toda hora y de todos los destinos partían y llegaban formaciones, haciendo del lugar la puerta de entrada y salida de la ciudad.

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Es complejo imaginar aquella situación –que fue parte de nuestra historia hasta la década del 70--, frente a un presente donde no existe ningún servicio ferroviario de pasajeros, al punto que la estación ha cerrado sus puertas.

Para tener una idea de algunas de esas prestaciones repasamos horarios y recorridos, incluso el de un tren urbano que corría entre Bahía Blanca y Bordeu.

Los recorridos

Bahía Blanca-Plaza Constitución, vía Pringles

Un recorrido con 20 estaciones intermedias, 15 horas de viaje. Paradas en Azul Coronel Pringles, Laprida, Sierra de la Ventana, cabildo).

Tren urbano, Bahía Blanca, Puerto Galván, Garro (Ingeniero White). Once servicios diarios

Bahía Blanca-Neuquén

Línea estratégica inaugurada en 1899. Con 16 paradas intermedias, entre ellas Médanos, Algarrobo, Río Colorado, Chimpay y Río Negro.

El vía Lamadrid a Plaza Constitución.

Con 22 estaciones de paso, por caso Olavarría, La Vitícola, Pigüé, Saavedra y Cañuelas. Junto con eso otro tren local: Villa Olga-Bordeu-Maldonado-Bahía Blanca-Puerto Galván-Garro, siete servicios diarios.

Bahía Blanca-Plaza Constitución, vía Guaminí

Con 16 estaciones intermedias, entre ellas Dufaur, Carhué, Guaminí y Bolívar.

Servicio Bahía Blanca-Puerto Militar

Seis formaciones diarias, paradas en Ingeniero White y Grünbein.

Bahía Blanca-Ingeniero White, directo

Un total de 20 servicios, salida cada media hora, Arriba los que van pa’White!

Bahía Blanca-Toay (La Pampa)

Con 23 estaciones intermedias, entre ellas Villa Olga, Nueva Roma, Jacinto Aráuz, Villa Iris y General Acha

Bahía Blanca-Patagones y Bahía Blanca-Aguará (General Cerri). Con 13 paradas intermedias.

Desde el muelle militar (Punta Alta) hasta Rosario

Empresa de capitales franceses. Con 54 paradas, con nombres completamente llamativos como Arminda, Dos Hermanos, Nueva Suiza, La Cotorra, La Copeta, La Primavera y Las Mostazas.

Plaza Constitución-Buenos Aires, vía Dolores

Recorrido con 24 estaciones intermedias, paso por Tres Arroyos, Micaela Cascallares, Coronel Dorrego, Bajo Hondo y Tandil.

Detalle de servicios en 1937, incluyendo llegada a Bariloche

Final

Mientras en el mundo el tren nunca detuvo su evolución y se mueven a velocidades increíbles compitiendo con cualquier servicio aéreo, en nuestro país sufrió el camino inverso, languideciendo hasta su completo abandono.

Bahía Blanca no tiene más trenes y es una utopía pensar que volverá a tenerlos. Las inversiones que requiere adecuar vías para su uso sin riesgo, más la necesidad de incorporar formaciones modernas hacen que sea inviable cualquier puesta en marcha.

Los planteos de particulares o asociaciones relacionados con un posible su regreso es simplemente una manifestación de deseos. El final menos deseado fue consecuencia de décadas de desatención, falta de inversiones y carencia de una política que privilegiara al tren como alternativa. Vía muerta.

La yapa

Tren urbano

El zapalero, un recorrido hasta lo profundo, punto final del nunca concretado Trasandino del Sur.