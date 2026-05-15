LBB Plata: Sportivo Bahiense-Comercial se roba la atención de la novena fecha

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con Sportivo Bahiense-Comercial como partido destacado, se disputa esta noche la novena fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Este encuentro comenzará a las 21.30, media hora más tarde que el resto de la programación.

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Los otros cotejos serán, desde las 21, El Nacional-San Lorenzo, Altense-Bahía Basket, Velocidad y Resistencia-Ateneo, Espora-9 de Julio y La Falda-Argentino.

Sportivo-Comercial

Sportivo integra el lote de cuatro punteros y Comercial, con un juego menos, está a un punto, por lo que depende de sí mismo para quedar en soledad arriba del resto.

El tricolor sumó cuatro victorias consecutivas y en sus seis triunfos, salvo con Ateneo (+4), el resto fueron por amplias ventajas: +18, +38, +21, +16 y +27.

El portuario, en tanto, es el equipo de mejor racha, con 5 triunfos y 6 en 7 juegos.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Sebastián Arcas, Mariano⁩ Enrique y Mauro⁩ Guallan.⁩

Novedades: Sportivo, como pocas veces, tiene plantel completo. En tanto, Comercial no cuenta con Federico Lambrecht, con una luxación/desgarro en un hombro y tiene para 30 días de recuperación. La buena es que anoche probó Manuel Maina, se mostró recuperado (aductor) y hoy sumará minutos.

Velocidad-Ateneo

Velocidad llega revitalizado tras ganarle a Argentino y cortar una racha de tres derrotas. Curiosamente, el azulgrana perdió más de local (1-3) de lo que ganó de visitante (3-1). Ateneo, por su parte, arrastra tres derrotas consecutivas: San Lorenzo, Argentino y Sportivo.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Gabriel Jaramillo y⁩ Lucas Andrés.⁩

Novedades: en Velo retorna Franco Berdini y no juega Joaquín Barco (motivos de estudio). En Ateneo, la única duda es Matías Leiva, con un cuadro gripal.

Espora-9 de Julio

9 de Julio va a cancha de Espora tonificado por el último triunfo ante Altense, que significó la cuarta victoria consecutiva. El local, por su parte, sumó un triunfo (de visita) y ocho derrotas (cuatro de local).

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Juan Agustín Matías, Ariel⁩ Mallimaci y Yamila⁩ Nicoletta.⁩

Novedades: el equipo puntaltense continúa sin Andrés Miguez (desgarro en el posterior) y el albiazul, por su parte, sin Sebastián Villegas y Federico Escobar, ambos lesionados.

La Falda-Argentino

La Falda y Argentino están necesitados de victorias. Hoy son rivales directos y vienen de perder, el local el último partido y la visita, los dos más recientes.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Joaquín⁩ Irrazábal y Camila⁩ Robles.

Novedades: en el local cumple otra fecha de suspensión Benjamín Minucci y en el celeste no hay ausencias.

El Nacional-San Lorenzo

San Lorenzo irá a la Quinta a defender el lugar de privilegio que ocupa, respaldado por las seis victorias en las últimas siete presentaciones. El Nacional, por su parte, con altibajos va buscando su lugar en la tabla.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Árbitros: Sebastián Giannino, Ariel Di Marco y Alberto Arlenghi.

Novedades: en los locales es duda Agustín Catalán (golpe en la tibia) y la visita sigue sin la presencia de Juan Ignacio De Pástena (desgarro).

Altense-Bahía Basket

Altense intentará recuperarse de la última caída frente a 9 de Julio, la cual no le impidió seguir arriba. Bahía Basket, por su parte, ganó un solo partido y el último, ante El Nacional, con el tiro del final.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Leonardo Bressan⁩ y Fabrizio Rey.⁩

Novedades: el verde tiene plantel completo y Bahía Basket cuenta con el retorno de Mariano Morando (ausente el último juego) y Bruno Gigliotti sufrió un fuerte golpe en el tabique, por lo que está en duda.

Posiciones

1º) 9 de Julio, 14 puntos (6-2)

1º) Altense, 14 (6-2)

1º) San Lorenzo, 14 (6-2)

1º) Sportivo, 14 (6-2)

5º) Comercial, 13 (6-1) (*)

6º) Velocidad, 12 (4-4)

7º) El Nacional, 11 (3-5)

7º) Argentino, 11 (3-5)

9º) Ateneo, 10 (3-4) (*)

9º) La Falda, 10 (2-6)

11º) Espora, 9 (1-7)

11º) Bahía Basket, 9 (1-7)

(*) El martes juegan el partido pendiente.