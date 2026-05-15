Súper Liga: los equipos de la ABH cierran la fase de grupos, con la ilusión intacta de estar en semis

Grito de hermanas: Bárbara Dichira grita el gol de su hermana Carola (20), en el triunfo de Monte. Foto: Federación Bonaerense

Resultados dispares consiguieron los equipos de la Asociación Bahiense de Hockey, tras disputar ayer la segunda fecha de la Fase 1 de la Súper Liga, que se disputa en distintas sedes del país bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

No obstante, todos ellos mantienen intacta la chance de avanzar a las semifinales hacia el título, cuando hoy se definan los clasificados al finalizar la fase de grupos.

Entre los representantes de nuestro medio, en Damas, ganaron Universitario "A" y Atlético Monte Hermoso y perdió Pacífico "A".

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Mientras que en Caballeros, Puerto Belgrano cayó tras el buen debut en Tucumán.

La competencia, que se extenderá hasta el domingo, le otorgará al campeón de cada sede (Rosario será doble sede en Damas) la clasificación a la siguiente instancia o Fase Final: el Súper 8 del próximo año, que ya no tendrá equipos del Torneo Metropolitano porque que decidieron no participar.

*Monte a paso firme

Atlético Monte Hermoso sumó su segundo triunfo como local y lidera su zona en la sede que se disputa en el balneario.

El albirrojo se impuso por 3 a 2 ante Universitario de Salta en la cancha de agua del Complejo Municipal.

Los goles del triunfo los hicieron Daiana Ackerley, Carola Dichiara y María Emilia Larsen.

Mañana, Monte cerrará la fase de grupos ante Palermo Bajo de Córdoba, a partir de las 19.

*Universitario, triunfo y cima

En Rosario, Universitario "A" consiguió una victoria clave ayer, por la segunda fecha de la competencia.

El albirrojo superó a Gimnasia y Tiro por 2 a 0 y quedó como puntero de la Zona B.

Los goles del equipo bahiense los anotaron Sofía Macchia y Morena Guimaráenz.

Con esta victoria, Uni llegó a cuatro puntos ya que en el debut había igualado 1 a 1 ante Santa Fe RC, también con gol de Sofía.

Hoy, en tanto, el elenco que dirige Ezequil Muñoz cerrará la etapa clasificatoria ante Independiente de Tandil desde las 9.

El equipo tandilense también suma 4 unidades, tras vencer a Gimnasia y Tiro (3 a 2) e igualar frente a las santefesinas (1 a 1).

-Posiciones: 1º) Universitario, 4 puntos (+2); 2º) Independiente, 4 (+1); 3º) Santa Fe RC, 2 (+0) y 4º) Gimnasia y Tiro "A", 0 (-3).

*Pacífico cayó, pero sigue con chances

Luego de comenzar ganando, Pacífico perdió ayer en su segunda presentación en Tucumán.

El Verde, que se había puesto en ventaja con gol de Maite Guerra Bonifazi, terminó perdiendo por 2 a 1 ante Atlético del Rosario "A".

Así las cosas, el elenco bahiense se mantiene con un punto en la Zona A, luego del empate en el debut ante Murialdo, por 3 a 3, con tantos de Maite, Milena Gabbarini y Julieta Errazu.

Hoy, el equipo que dirige Pablo Laschiaza cerrará la fase de grupos ante Banco Provincial a las 19.30.

Ambos equipos suman una unidad y están a uno de Murialdo, que enfrentará al líder con puntaje ideal, Atlético del Rosario.

-Posiciones: 1º) Atlético del Rosario "A", 6 puntos (+2); 2º) Murialdo, 2 (+0); 3º) Pacífico, 1 (-1) y 4º) Banco Provincial, 1 (-1).

*Puerto no pudo repetir

En la rama masculina, Puerto Belgrano perdió en su segunda presentación en la sede de Tucumán.

El equipo de La Base cayó ante Old Lions por 1 a 0 y no pudo extender su triunfo en el debut.

En la primera fecha, el celeste había derrotado a Talleres de Paraná, por 1 a 0 con gol de Thiago Parella.

Esta tarde, el equipo que dirige Lucía López Izarra cerrará la fase de grupos desde las 13.40 ante San Jorge, que cayó en sus dos presentaciones hasta el momento.

-Posiciones: 1º) Old Lions, 6 puntos (+2 diferencia de gol); 2º) Talleres, 3 (+0); 3º) Puerto Belgrano, 3 (+0) y 4º) San Jorge, 0 (-2).