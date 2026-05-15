Mateo Silenzi: "Todo jugador de la Liga de Sur se ilusiona con conseguir un ascenso"

En lo que en principio parecía ser un año de transición, Comercial demostró en la primera rueda del Apertura que puede ilusionarse con pelear el ascenso. Y Mateo Silenzi, uno de los referentes del elenco que conduce Martín Gatti, analizó el buen presente de su elenco, que comenzará la segunda ronda en lo más alto de la tabla.

"En un torneo muy parejo como este, creo que fuimos el equipo más inteligente de la primera rueda. No nos cargamos de tarjetas y tuvimos la fortuna no tener tantos lesionados. Y en cuánto a lo estrictamente futbolístico, ganamos los partidos que teníamos que ganar y nos tocó perder sólo en la cancha de Rosario, que históricamente nos costó", le dijo a La Nueva.

"Somos un equipo muy prolijo, hicimos muy bien los deberes. Pero todos los equipos estamos en pocos puntos y no hay que volverse locos", añadió el polifuncional mediocampista.

--Antes del comienzo de la temporada, ¿esperaban verse tan arriba en la tabla a estas alturas?

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--Tal vez cuando arrancó no, pero el nivel de la B bajó con respecto a otras temporadas y no hay ningún candidato definido como en otras temporadas. Rosario fue el más se armó, Tiro Federal mantuvo la base y nosotros tuvimos muchos cambios. Y lo de Olimpo dependerá de los jugadores que baje del Federal 'A'".

"En un partido mano a mano, si Olimpo te baja jugadores como contra Dublin va a ser muy difícil. De cualquier falta mucho y no deja de ser fútbol. Por ahora está todo muy parejo", amplió Mateo.

--Venían de un duro golpe en la pasada temporada.

--La verdad que sí. Cuando uno arma un equipo nuevo y después de haber estado tan cerca, hay algunas dudas. Pero arrancamos bien con la victoria en cancha de Tiro y eso nos dio confianza. Nos dimos cuenta que se podía.

"De cualquier manera, somos muy parejos con Tiro, pero si le ganamos le vamos a sacar seis puntos y será clave arrancar bien esta segunda rueda para meternos entre los cuatro, que es nuestro primer objetivo", añadió Silenzi.

--Lo bueno es que dependen de ustedes.

--Absolutamente. Falta y no falta en realidad, pero nos vemos allí arriba y estamos con muchas expectativas.

--¿Cuesta no pensar en el ascenso?

--Sinceramente, todo jugador de la Liga se ilusiona con conseguir el ascenso, pero la Liga está muy pareja y no es porque uno sea reiterativo. No hay un equipo que pase por arriba al resto. No hay un rival invencible. Cada vez te ves más cerca y uno se ilusiona, pero no hay que irse del objetivo inicial.

--Además, se recuperaron rápido de la derrota en Punta Alta.

--Fue un cachetazo a tiempo. Pero históricamente nos cuesta esa cancha, más allá de que el año pasado nos fue bien. Rosario es un rival de mucha jerarquía y nos superó. Es uno de los rivales a vencer, pero nos estamos equivocando poco y queremos terminar entre los cuatro.

--¿Estuviste a punto de no jugar en Comercial en esta temporada?

--La verdad que no quería jugar porque estaba complicado con el trabajo y tenía el dolor de haber perdido una gran chance en la temporada pasada. Pero, con el tiempo, me di cuenta que prefiero jugar esa clase de partidos y no quedarme en mi casa lamentándome. Sinceramente, después de la expulsión contra San Francisco estaba muy mal, pero luego me fui de vacaciones, despejé la cabeza, lo pensé mejor y mi familia me empujaron para siga en Comercial. Y, sinceramente, a esto lo hago porque me gusta.

Ahora estoy mucho más tranquilo y lo estoy disfrutando", añadió Mateo.

--¿Te consideras un referente?

--Puede ser. Pese a mi corta edad, ya llevo jugados muchos partidos. Justo me tocó estar en una etapa muy competitiva del club y creo que tengo cierta personalidad. Obviamente, todavía tengo mucho por mejorar porque aún soy chico y me equivoco. Lo vivo con mucha pasión porque soy muy hincha de Comercial.

"La verdad que con mi papá (por Gustavo, ex DT de Comercial) hablábamos mucho de lo que pasaba en la cancha, pero una vez que arrancaba el partido a veces me pasaba de rosca. Pero me gusta ganar y juga bien, pero siempre hay que ser autocrítico. Y hoy lo que más me cuesta es el tema de peso, pero estamos mejor", cerró.

El número

Mateo Silenzi jugó 134 partidos en Comercial y anotó 6 goles. Debutó en el 2019.

(*) Datos estadísticos de Eduardo "Cocho" López.