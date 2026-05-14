A Napostá no lo sorprendió un Bahiense reforzado y recuperó el lugar que le correspondía en la LBB Oro

Napostá volvió a lo más alto de la tabla, venciendo como visitante esta noche a Bahiense del Norte, 70 a 61, al completarse la novena fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

En los otros partidos disputados esta noche, Villa Mitre derrotó a Olimpo, 96 a 81; Estudiantes a Liniers, 84 a 67; Leandro N. Alem a Barrio Hospital, 88 a 87 y Pacífico a Independiente, 79 a 77.

Anoche, en el adelanto, Estrella había superado a Pueyrredón, 72 a 63.

Bahiense del Norte 61, Napostá 70

Napostá venció a Bahiense del Norte en el Manu Ginóbili, por 70 a 61, y trepó nuevamente a la cima de la tabla.

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Aunque debió soportar y sobreponerse a la arremetida final del dueño de casa, el equipo de la Avenida tuvo un positivo comienzo y empezó a quebrar el juego en el tercer cuarto.

Luego de irse arriba al entretiempo, 38 a 33, un buen regreso de los vestuarios lo dejó rápidamente con una luz de 11, la cual por un rato nunca dejó de crecer.

Es que al buen arranque de juego de Ramiro Heinreich (hizo 12 de los 19 puntos del 1C), se le sumaron otros intérpretes adelante y, sobre todo, Valentín Carrizo con un par de triples.

El exOlimpo le aportó gol a todo lo bueno que hizo en defensa, anulando a Guido Muzi (no anotó puntos en 32m17s en cancha) en el juego estacionado, y con un par de bombas alejó a Napo a 16 y 14 (52-36 y 55-41).

A ese buen parcial y momento positivo se le sumó Andrés con otro triple y la visita ya no sólo lastimaba en la pintura, sino también de larga distancia: 58-41 arriba.

No obstante, Bahiense echó el resto y empezó a levantar de la mano de Sebastián Luengo.

Empuja Lamonega a Alemañy.

A él se le sumó Augusto Lamonega, todos ajustaron atrás y armaron un parcial de 10 a 2, que se estiró hasta un foul y doble de Matías Zanotto, tras una gran jugada de Augusto.

Zanotto se reencontró con su club y el torneo local.

Zanoto sumó con bonus y puso al tricolor a 5 puntos (61-56) con 4m38s por jugar.

Hasta ahí llegó la reacción, porque Napostá encontró en Diel (fue el máximo anotador de la noche con 17 puntos) el gol en los últimos minutos, Bahiense falló un par de triples clave (varios bien ejecutados) y el tiempo empezó a ser aliado de la visita, que terminó festejando y recuperó la cima.

En cuanto a Zanotto, dejó Bahiense a los 16 años y el 30 del corriente cumplirá 21. Emigró a Italia primero y últimamente estuvo en Estados Unidos jugando por la Universidad de Augusta. El mismo tuvo un sorpresivo debut esta noche y no había sido anunciado hasta ayer ante la consulta de este medio.

Bahiense del Norte (61): A. Lamonega (11), G. Muzi, T. Bonivardo (5), E. Roberson (6), J.P. Hollender (18), fi; S. Luengo (8), B. Lozano (5), J.C. Hoya (2) y M. Zanotto (6). DT: Alejandro Navallo.

Napostá (70): F. Depaoli (6), V. Carrizo (11), L. Alemañy (6), M. Diel (17), R. Heinrich (12), fi; P. Santiago (7), G. Andrés (7), N. Guerrero (4) y G. D’Annunzio. DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: Bahiense, 14-19; 33-38 y 46-58.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Alejandro Vizcaino, Sam Inglera y Joel Schernenco.⁩

L.N. Alem 88, Barrio Hospital 87

¡Leandro N. Alem no para de sufrir! En otro final cerrado, esta vez el verdirrojo logró festejar ante Barrio Hospital, 88 a 87, tras perder el último cuarto a 31 a 20.

La visita ganaba 20-16, con buen trabajo de Nahuel Cámara, y desde ahí hasta el final del primer tiempo el local metió un parcial de 28-11 (44-31), liderado por Jac-Luc Wilson, quien terminó jugando los 40 minutos.

De todos modos, tras ir ganando 75 a 57 y Barrio llegó a pasar al frente 79 a 77 (22-5).

Los locales entraron al último minuto con ventaja de 5, Tomás Bussetti descontó con triple (84-82), Nahuel Amaya estiró desde la línea (86-82), otro triple de Bussetti le dio vida a la visita (86-85), Matías Such falló dos libres para el local y el pibe Valentín Di Chiara le dio tranquilidad (88-85), más allá del doble de Francisco Anaya.

El estadounidense Wilson clavó 31 puntos (2-8 en t3, 6-9 en t2 y 13-14 en t1), más 10 rebotes, 6 asistencias y 4 recuperos.

Por su parte, el venezolano Eduardo Ríos tomó 13 rebotes y anotó 7 unidades, a la vez que Nahuel Amaya completó 19 puntos (5-8 en t3).

En Barrio hubo 29 puntos (5-10 en triples), 5 rebotes y 4 asistencias de Bussetti, más 19 de Joaquín Godio (4-10 en t3).

L.N. Alem (88): N. Amaya (19), P. Zapata (8), J. Wilson (31), L. Desbat (6), E. Ríos (7), fi; V. Scoppa, M. Such (12), J. Wentland, T. Scolari (3) y V. Di Chiara (2). DT: Hernán Jasen.

Barrio Hospital (87): L. Fortelli (4), J. Godio (19), T. Bussetti (29), F. Ferrari (3), N. Cámara (17), fi; J.L. Martínez (5), F. Anaya (2), A. Andreanelli, A. Arias y S. Hamze (8). DT: Claudio Queti.

Cuartos: L.N. Alem, 25-23; 44-31 y 68-56.

Árbitros: Alejandro Ramallo,⁩ Horacio Sedán y Juan Jaramillo.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Estudiantes 84, Liniers 67

Estudiantes supo corregirse de un primer cuarto errático y con imprecisiones, para acomodar su ofensiva en el segundo y sacar la ventaja con la que manejó el resultado hasta el final ante Liniers, al que venció 84-67.

Tardaron casi 2m30s en abrir el marcador en el Casanova (Octavio Cancelarich anotó el doble que inauguró la cuenta). Y en el segundo, El Chivo comenzó mejor: con triple de Nicolás Ramos más un doble de Agustín Dottori, el albinegro se alejó 24-18.

Sin embargo, casi de inmediato, una ráfaga de puntos de Jorge García recompuso al Albo, que pasó a ganar 31-24 a 1m43s del entretiempo con doble de Alan González. Inclusive el propio Cancelarich metió una rachita de triple y 2-2 en libres para poner cifras definitivas en el entretiempo.

En la reanudación Estudiantes mantuvo el crecimiento y con triple de Jerónimo Mitoire estiró a 40-27, en el principio de una brecha que fue definitiva.

Liniers lógicamente sintió la baja de un jugador con oficio como Nicolás Quiroga, quien se sumó a Mauro Miérez a la lista de lesionados.

No pudo evitar la tercera derrota consecutiva.

Estudiantes (84): S. Ruesga (13), O. Cancellarich (11), L. Delgado (11), J. Mitoire (18), A. González (6), fi; J. Rodríguez (2), J. García (18), J. Belleggia (4), S. Ranieri y L. Storni (1). DT: Facundo Sastre.

Liniers (67): F. Lanaro (3), T. Sabatini (11), A. Dottori (9), G. Groppa (5), G. Torres (13), fi; J. Marinsalta (2), A. García (13), K. Hernández (5) y N. Ramos (6). DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Estudiantes, 16-16; 36-27 y 63-46.

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián⁩ Giannino y Alexia González.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Olimpo 81, Villa Mitre 96

Villa Mitre volvió a ganar y lo hizo ante Olimpo por 96 a 81 de visitante, para sumar el quinto éxito en fila.

Indetenible Ignacio Alem.

Noche muy destacada -otra vez- de Ignacio Alem en el Tricolor, con 32 puntos (9-15 en dobles, 2-3 en triples y 8-9 en libres) más 10 rebotes y 6 faltas recibidas.

Poco desarmado, aunque bien arriba va Joaquín Jasen.

Ya en el arranque mismo del juego Alem fue el goleador (9), con buen complemento de Joaquín Jasen (8 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias).

Segundo Alimenti pasa por abajo a Andrés Bodach, un ex compañero.

La Villa sacó buenas ventajas en el segundo parcial con puntos de Segundo Alimenti, Emanuel Diez y Sebastián Basualdo, quien estableció una máxima de 50-36.

Ya en el tercero el Aurinegro le frenó el goleo aunque la visita siempre tuvo el control de las acciones, dominio que acentuó en el último cuarto.

Intentando encontrar el equilibrio, Tomás Del Sol lanza ante la mirada de Alimenti y Sombra.

Tomás Del Sol se destacó en el local, con 20 puntos (12-14 en libres), 6 rebotes, 4 asistencias y 5 recuperos.

Olimpo (81): T. Del Sol (20), F. Michelli (11), A. Marino (19), G. Marizcurrena (13), A. Bodach (10), fi; M. Hait (6), S. Kucan, M. Risacher, G. Basaúl, L. Mattioli (2) y R. Soliveres. DT: Ezequiel Zani.

Villa Mitre (96): S. Alimenti (11), J. Jasen (21), F. Amigo (5), I. Alem (32), E. Sombra (4), fi; M. Iglesias (12), E. Diez (4), S. Basualdo (2), B. Iguacel, F. Basualdo, L. Gómez Lepez (5) y M. Marcos. DT: Emiliano Menéndez

Cuartos: Olimpo, 25-31; 39-54 y 55-67.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Ariel Di Marco.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Independiente 77, Pacífico 79

Con mucho sufrimiento Pacífico terminó venciendo a Independiente, de visitante, 79 a 79, sumando así la segunda victoria en fila y provocando la sexta derrota consecutiva del viola.

El verde estuvo arriba todo el trámite y llegó a sacar 11 de luz (24-13, 27-16 y 64-53). Inclusive, entró 10 puntos arriba restando un minuto y medio. De todos modos, la falta de efectivodad en libres (completó 24-38 y en ese lapso 1-4), sumado a los triples consecutivos de Facundo Slonimsqui, Julián Ripoll e Ignacio Formiga, le dieron un final cerrado al juego.

Apareció en su mejor noche Tomás Bruni, con 32 puntos (3-9 en triples, 5-5 en dobles y 13-16 en libres), más 5 rebotes y 3 asistencias. En tanto, Valentín Cortés sumó 13 unidades (el otro que llegó a doble dígito), incluyendo 4 de 6 en triples, más 11 rebotes.

En el local, Ignacio Formiga resultó el goleador, con 19 puntos (4-9 en triples) y bajó 9 recobres. En tanto, Alen Ríos anotó 18 (7-14 en t2 y 4-4 en t1) y toó 7 rebotes.

Independiente (77): M. Schmir (2), J. Ripoll (13), I. Formiga (19), M. Zonza (4), A. Ríos (18), fi; J.P. Morán (3), F. Bonino (3), F. Slonimsqui (13) y L. Figueroa (2). DT: Javier Musumeci.

Pacífico (79): B. Salvatori (8), T. Bruni (32), V. Cortés (13), S. Loos (9), J. Larrandart (6), fi; M. Genitti (7), F. Mattioli (3) y Genaro Pisani (1). DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Independiente, 13-19; 32-40 y 52-57.

Árbitros: Mariano Enrique, Néstor Schernenco y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

La próxima

El miércoles adelantarán (por streaming) Napostá-Estrella. Y el jueves completarán Villa Mitre-Bahiense, L.N. Alem-Liniers, Pacifico-Olimpo, Pueyrredón-Estudiantes y Barrio Hospital-Independiente.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (8-1), 17 puntos

2º) Estrella (7-2), 16

3º) Estudiantes (6-3), 15

3º) Villa Mitre (6-3), 15

5º) Pueyrredón (5-4), 14

5º) Bahiense (5-4), 14

7º) Pacífico (4-5), 13

8º) Liniers (3-6), 12

8º) Olimpo (3-6), 12

8º) L.N. Alem (3-6), 12

11º) Independiente (2-7), 11

11º) Barrio Hospital (2-7), 11