Al hermano de la menor intoxicada le encontraron restos de droga en la escuela

Una nueva denuncia agrava el caso de la situación de la niña de 12 años que fue internada el domingo a la madrugada por intoxicación con cocaína, marihuana y alcohol.

La directora de una escuela especial de nuestra ciudad, según confirmaron fuentes policiales, se presentó en la comisaría Primera para dar cuenta que un alumno de 7 años tenía restos de cocaína entre sus pertenencias.

El dato saliente es que el pequeño es hermano de la chica que permanece internada en el hospital Municipal.

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"Ayer fue el llamado y hoy se hicieron las actuaciones correspondientes. Descubrieron que en una cuchara de la vianda que lleva había restos de un polvo blanco y, con el resultado pericial, se determinó que era cocaína", confirmó un vocero de la fuerza.

Esta situación, de inmediato, se comunicó a la fiscalía, que atiende en dos frentes la causa de la menor.

Por un lado actúa la fiscal Agustina Olguín, encargada de la UFIJ N° 3, especializada en delitos sexuales, que procura determinar si la niña fue abusada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo y, por otro, el fiscal Mauricio Del Cero, por la presencia de drogas prohibidas en el organismo de la menor.