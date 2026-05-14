El Consulado de Italia reinaugura su histórica sede en Bahía tras una profunda reconstrucción

El Consulado General de Italia en Bahía Blanca reinaugurará oficialmente esta tarde, a las 18, su histórica sede de Avenida Alem 309, luego de completarse un importante proyecto de reconstrucción estructural, modernización y puesta en valor del emblemático edificio.

La ceremonia contará con la participación del intendente municipal, autoridades locales y referentes de la comunidad italiana, en un acto que marcará el regreso pleno de una de las construcciones más representativas de la Avenida Alem.

La sede consular, propiedad del Estado italiano, posee un importante valor patrimonial y arquitectónico para la ciudad. Considerada una de las edificaciones más bellas, su recuperación representa no solo una mejora institucional, sino también la preservación de un símbolo urbano profundamente ligado a la identidad bahiense.

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Las obras se llevaron adelante tras los severos daños ocasionados por los fenómenos climáticos que afectaron a la región en los últimos años, entre ellos la inundación del 7 de marzo de 2025.

Frente a este escenario, las autoridades italianas impulsaron una reconstrucción integral basada en criterios de resiliencia, seguridad y adaptación a futuros desafíos ambientales.

Según destacaron desde el Consulado, el proyecto se inspiró en los valores tradicionales del “Made in Italy”, integrando estética, funcionalidad y tecnología.

El edificio conserva sus líneas históricas originales, al tiempo que incorpora espacios modernizados para optimizar la atención al público y nuevas soluciones destinadas a reforzar la protección estructural y documental.

Desde la representación diplomática señalaron que la reinauguración simboliza también la renovación de los lazos históricos entre Italia y Bahía Blanca, reafirmando el compromiso de la comunidad italiana con la ciudad y su patrimonio.

El acto es abierto a invitados especiales y medios de comunicación, para quienes se solicitó puntualidad al momento de la cobertura.