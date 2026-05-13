Lo detuvieron por balear a otro joven: también tenía droga en su casa

Por una violenta disputa por drogas, un joven fue detenido tras balear a otro y, además, encontrársele estupefacientes en su domicilio durante el allanamiento.

Matías Galván Gochi, de 19 años, fue detenido por haber disparado en seis oportunidades desde una moto a Cristián Álvarez, de 19, provocándole una herida en el tobillo izquierdo, sin que revista mayor gravedad.

Luego del episodio ocurrido este martes en Santa Maria al 300, personal policial llevo a cabo un allanamiento en una vivienda de Patagones al 200, donde secuestraron, además, 20 gramos de cocaína, 135 gramos de cogollo de marihuana y una balanza de precisión.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la comisaría Primera luego de tareas encubiertas y el aporte del registro de cámaras privadas.

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Toma intervención en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7, además de la 9, del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Se informó que Galván posee amplios antecedentes de violencia, incluido uno del 2023, cuando siendo menor fue aprehendido por haber baleado a un hombre.