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Conocé qué calles estarán cortadas en Bahía este jueves y en los próximos días

El cronograma de trabajos de reencarpetado y bacheo comenzará mañana y se extenderá hasta la próxima semana, afectando puntos clave de la ciudad.

Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Los vehículos que circulen por ciertas zonas de Bahía Blanca deberán hacer un cambio en sus recorridos debido a trabajos de mantenimiento programados por la autoridad municipal. A continuación, se presentan los cortes de calles que afectarán a diferentes zonas.

Para este jueves 14, de 6 a 18, la intersección de las calles Vieytes y Bravard estará cerrada debido a trabajos de reencarpetado. Las líneas de colectivo 520 y 519A modificarán su recorrido por la zona.

De 8 a 14, el corte se hace efectivo en las calle Tierral del Fuego, entre Ecuador y Venezuela, para realizar tareas de bacheo.

De 14 a 18, la intersección de las calles Esmeralda e Independencia estará cerrada para realizar trabajos de bacheo.

El viernes 15, en tanto, los cortes programados son los siguientes:

De 7 a 18, el pasaje Ombú, entre Viamonte y Terrada, estará cerrado para realizar trabajos de fresado y reencarpetado.

El sábado 16 y siguientes 6 días, el corte afectará a la calle Montevideo, entre Thompson e Italia, que estará cerrada para realizar trabajos de reencarpetado.

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