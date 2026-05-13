Un hombre de 71 años circulaba en una moto hurtada el año pasado

El Comando de Patrullas Bahía Blanca aprehendió anoche, en el barrio San Martín, a un hombre de 71 años que circulaba con una moto que tenía pedido de secuestro por hurto.

Al conductor, acusado del delito de encubrimiento, se lo identificó como Jorge Alberto Chiavetta, quien fue trasladado preventivamente a la comisaría Primera, por razones de jurisdicción.

El operativo se dio sobre las 22.50 en Teniente Farías y Undiano, cuando se interceptó a Chiavetta al mando de la moto Guerrero G110 Trip, patente 735 ERM.

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Al ser cursado el dominio por el sistema informático de la fuerza policial, se descubrió que el rodado había sido hurtado el 6 de enero de 2025 en nuestra ciudad.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7.