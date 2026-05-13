El Ballet del Sur inicia su Temporada 2026 con un repertorio clásico

Las funciones serán los días jueves 14, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo a las 20:00 en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170). Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Bajo la dirección de la maestra titular Sol Augeri, el Ballet del Sur ofrecerá dos piezas emblemáticas del ballet universal: “Paquita Suite” con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, y “Bodas de Aurora”, con música de Pyotr Ilich Tchaikovsky y coreografía de Marius Petipa, ambas con adaptación coreográfica de la propia directora. Las entradas podrán adquirirse en boletería (de lunes a sábado de 17:00 a 20:00).

Sol Augeri, directora del Ballet

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Hay descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente por boletería. La realización escénica, utilería, vestuario y peluquería contará con el trabajo integral de las secciones técnicas y de producción de los Organismos Artísticos del Sur.

PAQUITA SUITE

Considerada como una pieza emblemática del repertorio del ballet clásico académico, "Paquita Suite" reúne el virtuosismo, la elegancia y la precisión técnica y estilística. Basada en la célebre coreografía de Marius Petipa, con música de Ludwing Minkus y adaptación coreográfica de la directora del Ballet del Sur, Sol Augeri, "Paquita Suite" se distingue por su capacidad de reunir el lucimiento individual, el trabajo en conjunto y la excelencia técnica colectiva.

Su carácter celebratorio y su refinamiento la han consolidado como una obra de referencia tanto en galas como en producciones de compañías clásicas. Su vigencia en los escenarios contemporáneos reafirma su valor como una obra fundamental del repertorio clásico, capaz de cautivar tanto a públicos especializados como a nuevas audiencias.

BODAS DE AURORA

Las “Bodas de Aurora” corresponden al 3° acto del ballet “La Bella Durmiente”. Ambientado en un mágico palacio real, esta pieza representa la boda de la princesa Aurora y el príncipe Desiré. En este marco, la escena se transforma en un gran divertissement, donde los personajes del reino de los cuentos de hadas (Gato con Botas, Caperucita Roja, Pájaro Azul, Hadas Joyas) danzan y celebran aportando color, dinamismo y diversidad estilística a la obra.

Con coreografía de Marius Petipa, música de Pyotr Ilich Tchaikovski y adaptación coreográfica de Augeri, este acto confluye en una "apoteosis" como gran final, donde la celebración y la fantasía convergen en una puesta de alto brillo escénico.