Marcha Universitaria: miles de bahienses se movilizan para exigir que Milei cumpla con el Financiamiento

Una multitudinaria columna de manifestantes -entre estudiantes, docentes, vecinos autoconvocados y representantes de organizaciones políticas, sociales y gremiales- se concentra esta tarde sobre la avenida Alem para participar del capítulo bahiense de la cuarta "Marcha Federal Universitaria", en defensa de la educación pública, la ciencia y las becas, y en reclamo para que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento para las 66 Universidades Nacionales del país.

La movilización -que supera las siete cuadras de extensión, según estimaciones de La Nueva.- comenzó pasadas las 17.30 en el cruce de Alem con 11 de Abril, junto al edificio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), para luego dirigirse hacia el playón de la Universidad Nacional del Sur (UNS), en Alem al 1200.

En medio de un fuerte aplauso, los manifestantes comenzaron la marcha, a cuyo frente se ubican el rector de la UNS, Daniel Vega, el decano de la UTN, Alejandro Staffa, y la decana de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Andrea Savoretti.

También participan de la marcha el intendente Federico Susbielles, su jefe de Gabinete, Luis Calderaro, y el titular del Consorcio del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos, entre otros referentes locales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Entre las banderas que llenan la avenida se observaron de agrupaciones docentes como ADUNS, Suteba y Sadop, y adhesiones de los gremios Aeronáuticos, ATE, CTA, La Bancaria y la FEB, entre otros, además de centros de estudios y de espacios políticos como el Partido Justicialista, el Partido Obrero y Política Obrera.

Algunas de las consignas en las pancartas señalan "No es Tu ley ni es Mi ley. Es nuestra ley", "LibraNos del desfinanciamiento universitario" y "La cascada que necesitamos", con marcado tono irónico hacia el elenco libertario gobernante.

La protesta tiene, además, su epicentro nacional en la Ciudad de Buenos Aires, en donde una multitud llenó en la Plaza de Mayo, en tanto que también se realizaron importantes concentraciones en La Plata, Córdoba, Mendoza, Rosario y Jujuy, entre otras 80 ciudades con comunidad universitaria.

En el documento leído a metros de la Casa Rosada, los universitarios aseguraron que “la situación presupuestaria es crítica”, ya que el "el Gobierno incumple la regla democrática e institucional básica”.

También denunciaron el cierre de las paritarias y un deterioro “alarmante” del salario del sector.

“Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre diciembre de 2023 y el 2026″, agregaron.

“Generaron un empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo”, remarcaron desde el corazón del microcentro porteño.