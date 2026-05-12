Lungarzo le sacó el récord a Guido Villar en el arco de Olimpo: ¿cuánto lleva sin recibir goles?

“Guido (Villar) me está volviendo loco con los mensajitos, me dice que soy de lo peor porque le saqué el récord, me bardea mal pero sé que está tan contento como yo”, comenzó diciendo Juan Pablo Lungarzo en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Olimpo va camino a sus 116 años de vida y en su paso por el fútbol profesional supo registrar marcas que, con el transcurso del tiempo, mantendrán vigencia y serán recuerdos de oro para aquellos que, de alguna manera, están ligados al aurinegro y a su historia.

El actual arquero titular olimpiense, de 29 años y nacido en Chivilcoy, consiguió llegar a 664 minutos con su arco invicto en el Federal A, desde aquel tanto de Santiago Rosales (a los 34 de la segunda etapa) para Douglas (ganó 1-0) en el último cotejo (16 de noviembre en el Carminatti) de la temporada 2025.

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“Es un logro de todo el equipo, porque defienden los once y todos corren para que la pelota sea siempre nuestra y no del rival”, disparó “Pilu”, quien el domingo, en el 1-0 frente a Germinal, le arrebató a Guido Villar la cifra de 657 minutos con el arco en cero, pero en un solo certamen: Federal A 2022 (el DT del conjunto bahiense era Carlos Mayor).

“Olimpo, además de jerarquía, es un elenco paciente, inteligente y calculador, sabe que puede llegar al gol en cualquier momento porque tiene material, variantes y jugadores de nivel para destrabar cualquier tipo de trámite”, subrayó el “1”, quien abrió los ojos bien grandes cuando escuchó el último dato de la nota.

“Sería un honor”, respondió al enterarse de que está a un minuto de superar a Miguel Angel “Melele” Rivera, cuidapalos aurinegro que en la Liga del Sur registra 665 minutos sin haber recibido goles.

Otra perlita: Lungarzo completó 23 cotejos en Olimpo, y en 15 de ellos no le convirtieron.

“Bueno, gracias, solo espero seguir en cero, aunque si en el próximo compromiso (ante Santamarina, en Tandil, 18.15) ganamos 3-1 y el equipo sigue líder e invicto, voy a saltar en una pata porque no me gusta perder a nada y soy hipersuper competitivo”, cerró antes de despedirse y apagar la cámara y el micrófono.

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