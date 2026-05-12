Florentino Pérez convocó elecciones en el Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció este martes la convocatoria de elecciones para renovar la junta directiva del club y confirmó que volverá a presentarse para continuar al frente de la institución, en medio de los cuestionamientos tras una temporada sin títulos y de versiones sobre su estado de salud.

“Les he pedido a la junta electoral que inicie el proceso para las elecciones a la junta directiva, a la que nos vamos a presentar esta Junta Directiva”, afirmó el dirigente por medio de una conferencia, en donde despejó las especulaciones sobre una posible renuncia.

Pérez reconoció la decepción por el rendimiento deportivo, aunque defendió su gestión: “Comparto la frustración, porque este año no hemos podido ganar nada. Pero tengo que decirles y demostrarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto, entre ellos siete Copas de Europa de fútbol”.

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El presidente también desmintió con contundencia los rumores sobre su salud: "Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Mi salud es perfecta", aseguró. Luego agregó: "Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí sepa que sigo presidiendo el Real Madrid y mi empresa".

Durante la rueda de prensa, Pérez apuntó contra los medios y denunció "campañas contra los intereses del Real Madrid y contra mí". Incluso cuestionó una publicación del diario ABC y sostuvo: "Trabajo como un animal".

El mensaje más directo estuvo dirigido a sus detractores: “Que se presenten a las elecciones; ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid”.

Además, el presidente del Madrid reavivó la polémica por el caso Negreira, al que definió como “el mayor escándalo de la historia del fútbol”, y anunció que el club prepara un informe para presentar ante la UEFA.

Pérez cerró reivindicando el peso institucional del club y minimizando a quienes buscan disputarle la presidencia: “Hay unos niños que quieren presentarse, pues que se presenten”.