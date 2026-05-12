La fortaleza de los campeones del mundo: se publicaron fotos del futuro gimnasio de la Scaloneta

La Selección Argentina comenzará en un mes la defensa del título Mundial en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Albiceleste hará base en Kansas, donde se está construyendo un gimnasio para el uso de los campeones.

"¡Para que la Scaloneta se sienta como en casa! Llegaron los materiales a Kansas y ya se está trabajando en el armado del gimnasio en el Origin Hotel, donde se hospedará nuestra Selección durante el Mundial. Cada vez falta menos para el comienzo de una nueva ilusión", escribió "Chiqui" Tapia en sus redes sociales.

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El objetivo es que el equipo dirigido por Lionel Scaloni cuente con todas las comodidades necesarias y pueda mantener su rutina de entrenamientos en un entorno familiar, similar al que utiliza habitualmente en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza.

La instalación del gimnasio forma parte de la planificación logística diseñada por la AFA para que la Selección se sienta como en casa durante el Mundial.

El espacio estará equipado con todo lo necesario para los trabajos físicos y de recuperación, una pieza clave en la preparación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

De esta manera, Argentina continúa ajustando cada detalle de su participación en la próxima Copa del Mundo, con la intención de defender el título obtenido en Qatar y afrontar el torneo con las mejores condiciones posibles.

Un par de meses atrás Argentina envió una delegación a observar el predio de Sporting Kansas City. La Selección comenzará a escribir su camino en esa localidad, donde se las verá con Argelia el próximo 16 de junio.

El lunes 22 y el sábado 27 los campeones del mundo chocarán con Austria y Jordania, respectivamente, en la ciudad de Dallas.