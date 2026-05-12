El descuento promedio del Hot Sale 2026 es el más alto de los últimos años

La actual edición del Hot Sale alcanzó un descuento promedio del 34% en las ofertas, un porcentaje que se ubica entre los más elevados de los últimos años en el comercio electrónico argentino.

El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), suma hasta el momento más de 5,6 millones de usuarios desde su inicio. Al respecto, se indicó que el comportamiento del consumidor mostró una tendencia distinta respecto a años previos: se presenta más analítico y exigente, priorizando precios competitivos, amplia variedad de productos y alternativas de financiación.

El Hot Sale se extenderá hasta este miércoles 13 de mayo a las 23:59s, con la participación de más de 800 marcas que ofrecen descuentos, cuotas sin interés y promociones especiales.

Entre las secciones más visitadas, el ranking lo encabeza MegaOfertas, el apartado principal del sitio oficial dedicado a concentrar los productos con mayores rebajas. A continuación se ubican las categorías de Electrodomésticos, Indumentaria, Muebles, Viajes, Deportes, Salud y Belleza, Motos y Autos y Supermercados y bodegas.

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Los productos más buscados durante la primera jornada del evento incluyen heladeras, zapatillas, lavarropas, notebooks, smart tv, celulares, aire acondicionado, tv, cafeteras y cocinas. El interés por estos artículos refuerza la centralidad de la tecnología y los electrodomésticos en la demanda digital.

Bajas

Desde la Fundación Ecosur evaluó cuáles fueron los precios que más bajaron hasta el momento.

En indumentaria, el precio promedio registró una caída de 2,6%, impulsada por reducciones de 3,8% en ropa urbana, 3,4% en zapatillas y 1,7% en ropa deportiva.

En electrodomésticos, los precios mostraron una disminución promedio de 0,8%, mientras que en electrónica se observó un leve incremento de 0,6% respecto de la última semana de abril.

Del total de 9.555 productos relevados, el 47% presentó bajas de precios, el 29% se mantuvo sin cambios y el 24% restante registró aumentos.

Al igual que en el Hot Sale de 2025, la indumentaria volvió a posicionarse como la categoría con mayores reducciones promedio de precios.

“El hecho de que algunas categorías exhiban aumentos en el precio promedio o reducciones acotadas no implica que no existan descuentos, sino que las rebajas no fueron generalizadas”, aclaró Ecosur.

“En las tres categorías, cerca de la mitad de los productos relevados mostraron una disminución en el precio. Si se consideran únicamente los productos que efectivamente bajaron de precio, las reducciones promedio alcanzan el 11,3% en indumentaria, el 10,8% en electrodomésticos y el 9,4% en electrónica”, agregó.

En términos generales, los descuentos resultaron algo más moderados que en eventos similares anteriores. Durante el Hot Sale de mayo de 2025, los precios promedio habían caído 3,7% en indumentaria, 2,8% en electrodomésticos y 1,6% en electrónica. En tanto, en el CyberMonday de noviembre de 2025, las reducciones promedio habían sido de 3,3% en electrodomésticos y 1,7% en electrónica. (con información de Infobae)