Sinner ganó en Roma e igualó un histórico récord de Djokovic

El italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, le ganó sin problemas a su compatriota Andrea Pellegrino para meterse en los cuartos de final del Masters de Roma e igualó un récord histórico del serbio Novak Djokovic.

Sinner, quien se impuso por 6-2 y 6-3 en solo una hora y media de juego, por lo que sigue en carrera en busca del título en el único Masters 1000 que aún no conquistó.

Sin embargo, lo más destacado de este triunfo fue que Sinner llegó a las 31 victorias consecutivas en este tipo de torneos e igualó el récord histórico, que estaba en manos de Djokovic.

La seguidilla del italiano comenzó el año pasado en el Masters de París, que se llevó a cabo a finales de 2025, mientras que en este 2026 ya ganó en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

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Lo más increíble de dicha estadística es que a lo largo de todos estos torneos solo perdió dos sets.

Djokovic, por su parte, inició su racha en Indian Wells 2011 y ganó todos sus partidos en Masters 1000 de manera ininterrumpida hasta Cincinnati de este año (en el medio se ausentó de Montecarlo).

El próximo partido de Sinner, en el que podría adueñarse de este récord en solitario, será este miércoles, cuando se enfrente con el ganador del partido entre el ruso Andrey Rublev y el georgiano Nikoloz Basilashvili.