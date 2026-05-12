Buenos Aires Ballet llega al Teatro Don Bosco con los mejores clásicos y la música de Piazzolla

El Teatro Don Bosco recibirá una propuesta de nivel internacional el próximo viernes 22 de mayo a las 21:00. La compañía Buenos Aires Ballet llega a la ciudad para presentar su espectáculo "Gran Gala de Ballet". Esta función forma parte de su Gira 2026, que ya cosechó grandes éxitos en la temporada de verano.

Bajo la dirección de Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón, el conjunto desplegará una propuesta que combina técnica y emoción. El programa está diseñado para atraer tanto a los conocedores del género como al público general. De esta manera, Bahía Blanca se suma a los puntos clave del recorrido nacional e internacional de la agrupación.

Un repertorio entre la tradición y el tango

La función propone un recorrido por los fragmentos más destacados del repertorio clásico internacional. Además, el espectáculo incorpora un bloque dedicado exclusivamente a las obras de Ástor Piazzolla. Estas piezas cuentan con coreografías creadas específicamente para la compañía.

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"Este programa incluye lo mejor de la danza clásica y la jerarquía de nuestra música ciudadana", destacaron desde la organización. La compañía busca democratizar el acceso al ballet de alta calidad fuera de los escenarios tradicionales de la Capital Federal. Por lo tanto, cada presentación cuenta con Primeras Figuras de la danza argentina.

El liderazgo de Federico Fernández

El director y protagonista, Federico Fernández, posee una trayectoria destacada en la escena mundial. Inició sus estudios con maestros como Katty Gallo y Raúl Candal, y recibió una beca de la Fundación Julio Bocca. A los 14 años, el propio Bocca lo convocó para integrar el Ballet Argentino.

Actualmente, Fernández lidera esta compañía independiente que recorre el país con críticas excelentes. Su repertorio personal abarca obras fundamentales como Don Quijote, Giselle y El Lago de los Cisnes. Sin embargo, su labor con Buenos Aires Ballet le permite explorar lenguajes contemporáneos y argentinos.

Entradas y horarios en Bahía Blanca

La cita será en la sala de Rondeau 119, un espacio emblemático para la cultura local. La función comenzará puntualmente a las 21:00. Debido a la alta demanda que suele generar este tipo de eventos, se recomienda adquirir las ubicaciones de forma anticipada.

Los interesados pueden adquirirlas directamente en la boletería del teatro. Asimismo, el portal TicketBahia.com tiene habilitada la venta digital para facilitar el acceso a los espectadores de la región.

El evento promete ser una de las citas culturales más importantes del semestre en la ciudad. Tras su paso por Bahía, la compañía continuará su viaje hacia otras provincias argentinas y países limítrofes, consolidando su rol como referente de la danza nacional.