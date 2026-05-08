El crédito en pesos no repuntó en abril pese a la mayor demanda de préstamos hipotecarios y prendarios

Mientras el Gobierno destaca la reducción de las tasas de interés y aseguran que el crédito empieza a repuntar, los números del sistema bancario durante abril no dieron señales en ese sentido. Por el contrario, mantuvo el estancamiento observado en el primer trimestre.

De acuerdo con los datos que recopila el Banco Central (BCRA) y el análisis de la consultora Equilibra -que estimó una inflación de 2,4% para el mes pasado- el stock de préstamos en pesos cayó 0,1% sin estacionalidad (s.e.) en abril.

“Pese a que las líneas de consumo no crecieron en abril en un contexto de restricción de oferta por la elevada morosidad bancaria -alcanzó 11,6% en tarjetas y 13,8% en créditos personales-, destaca el repunte del crédito prendario (+3,7% real s.e.) y, en menor medida, del hipotecario (+0,7% real s.e.)”, indicó Equilibra en un informe publicado en X.

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El mejor desempeño de hipotecarios y prendarios ayudó a revertir en abril -con un alza mensual del 0,4% real s.e.- la caída que la líneas a familias habían mostrado en el primer trimestre (-1,4% real s.e.).

Con respecto a la caída de los créditos al consumo, Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, analizó: “Ya son siete los meses durante los cuales esta operatoria perdió valor en términos reales, al extremo de retroceder a prácticamente los valores de un año atrás. Todavía no se solucionan las dificultades de cobranza experimentadas desde finales del año pasado y por otra parte los consumidores no recuperan la confianza necesaria para aumentar su endeudamiento”.

Retrocedieron las líneas a empresas

Por el lado del financiamiento a las empresas, los cálculos de Equilibra mostraron una caída de 0,9% en términos reales. “La contracción mensual respondió principalmente al derrumbe de las líneas de adelantos (-4,1% real s.e.), a pesar de un sostenido descenso en su tasa de interés”, indicó la consultora. Y puntualizó que la tasa efectiva mensual de esas líneas promedió 2,2% frente a la inflación esperada de 2,4% para el mismo período.

El descuento de documentos, por su parte, tuvo un alza real de 0,5% en el cuarto mes del año. Durante el primer trimestre del año, el crédito corporativo había crecido 2,8% real s.e., impulsado por un alza de 8,4% en los documentos.

El crédito en dólares, firme

Desde Equilibra indicaron que los préstamos en dólares al sector privado no paran de crecer, impulsados por el aumento de depósitos en moneda dura y la estabilidad cambiaria.

“Tras acumular una expansión del 16,6% real s.e. en el primer trimestre del año, treparon 6,9% s.e. real en abril impulsado tanto por el crédito a empresas (+7,1% s.e.) como a familias (+5,6% s.e.)”, apuntó la consultora.

Con respecto a ese último punto, el informe detalló que por primera vez hubo préstamos personales en moneda extranjera, en línea con la regulación que permite a los bancos prestar divisas propias a cualquier tipo de cliente. (Fuente: TN).